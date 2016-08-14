۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۱۸

تبریک انصارالله به شورای عالی سیاسی یمن

«محمد عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن ادای سوگند توسط اعضای شورای عالی سیاسی یمن در برابر نمایندگان پارلمان و همچنین کسب رأی اعتماد شورا از پارلمان را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی رسمی جنبش انصارالله یمن در سخنانی ادای سوگند شورای عالی سیاسی یمن در برابر اعضای پارلمان این کشور را تبریک گفت.

بر اساس این گزارش «عبدالسلام» سخنگوی جنبش انصارالله یمن در سخنانی ادای سوگند اعضای شورای عالی سیاسی یمن در برابر اعضای پارلمان این کشور را تبریک گفت. وی همچنین به «صالح الصماد» رئیس این شورا به دلیل کسب رأی اعتماد پارلمان تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت در ادای تکالیفش را کرد.

صالح الصماد رئیس شورای عالی سیاسی یمن در مراسم ادای سوگند خود اعلام کرد که تشکیل جلسات پارلمان یمن وتصویب شورای عالی سیاسی دستاورد بزرگی است.

گفتنی است پارلمان یمن پس از یک سال و نیم تعطیلی، روز شنبه به دعوت انصارالله و کنگره مردمی تشکیل شد و ایجاد شورای عالی سیاسی را تصویب نمود. اعضای شورا نیز در برابر نمایندگان پارلمان ادای سوگند کردند.

