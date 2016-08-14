رئیس جمهور آرژانتین به دنبال دیدار با پوتین در اجلاس جی- ۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آرژانتین امروز در سخنانی از تمایل و برنامه رئیس جمهور کشورش برای دیدار با همتای روس خود خبر داد.

«سوزانا مالکورا» وزیر خارجه آرژانتین امروز در اظهارات خود در این باره اعلام کرد: «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهور به دنبال آن است تا در جریان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ (جی- ۲۰) با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دیدار و رایزنی کند.

«سوزانا مالکورا» وزیر خارجه آرژانتین امروز این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک و پنج رسانه دیگر اعلام و ابراز امیدواری کرد که این دیدار در ماه سپتامبر سال جاری میلادی و در جریان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ محقق شود.