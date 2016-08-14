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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۲۹

وزیر خارجه آرژانتین اعلام کرد:

رئیس جمهور آرژانتین به دنبال دیدار با پوتین در اجلاس جی- ۲۰

رئیس جمهور آرژانتین به دنبال دیدار با پوتین در اجلاس جی- ۲۰

وزیر خارجه آرژانتین امروز از تمایل رئیس جمهور کشورش برای دیدار با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود در جریان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ در ماه سپتامبر سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر خارجه آرژانتین امروز در سخنانی از تمایل و برنامه رئیس جمهور کشورش برای دیدار با همتای روس خود خبر داد.

«سوزانا مالکورا» وزیر خارجه آرژانتین امروز در اظهارات خود در این باره اعلام کرد: «مائوریسیو ماکری» رئیس جمهور به دنبال آن است تا در جریان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ (جی- ۲۰) با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دیدار و رایزنی کند.

«سوزانا مالکورا» وزیر خارجه آرژانتین امروز این سخنان را در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک و پنج رسانه دیگر اعلام و ابراز امیدواری کرد که این دیدار در ماه سپتامبر سال جاری میلادی و در جریان برگزاری اجلاس گروه ۲۰ محقق شود.

کد مطلب 3741403

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