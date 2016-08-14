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۲۴ مرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۴۷

دیدار «جو بایدن» با رؤسای جمهور حوزه بالتیک در ۲۳ آگوست

دیدار «جو بایدن» با رؤسای جمهور حوزه بالتیک در ۲۳ آگوست

«جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است ۲۳ آگوست سال جاری با با رؤسای جمهور حوزه بالتیک دیدار و رایزنی نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اینترفکس، معاون رئیس جمهور آمریکا ۲۳ آگوست سال جاری میلادی با رؤسای جمهور حوزه بالتیک در «لتونی» دیدار خواهد کرد.

خبرگزاری اینترفکس به نقل از دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا در این باره اعلام کرد: «جو بایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا در ۲۳ آگوست سال جاری میلادی با رؤسای جمهور حوزه بالتیک در کشور لتونی دیدار خواهد کرد.

در بیانیه صادره توسط دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا در این باره آمده است: بایدن قرار است پس از این دیدار برای مردم این حوزه به ایراد نطق عمومی نیز مبادرت نماید.

بیانیه دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه می افزاید: جو بایدن در این دور از سفرهای خود، روز ۲۲ آگوست در ترکیه به سر برده و و ۲۵ام نیز به سوئد عزیمت خواهد نمود.

تحلیل گران سیاسی این دیدار را به دلیل قرار داشتن حوزه بالتیک در شرق روسیه حائز اهمیت قلمداد کرده اند.

کد مطلب 3741411

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