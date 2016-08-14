پیام تبریک ظریف به همتای لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی وزیر امورخارجه لبنان، سالروز پیروزی قهرمانانه مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن ارحیم

جناب آقای جبران باسیل

وزیر محترم خارجه و امور مهاجرین جمهوری لبنان

تبریکات اینجانب را به مناسبت دهمین سالروز پیروزی غرور آفرین مردم مقاوم لبنان در جنگ ۳۳ روزه پذیرا باشید.

این پیروزی در صحنه میدانی نتیجه رشادت و جانفشانی های مجاهدان و رزمندگان مقاوم از مذاهب و طوایف مختلف در صحنه سیاسی نتیجه وحدت و انسجام احزاب و جریان های سیاسی آزادیخواه و حق طلب بود که با همدلی و کمک یکدیگر تاریخی زرین و غرور آفرین را برای ملت لبنان و ملت های منطقه رقم زدند.

توفیقات جنابعالی، سرافرازی و موفقیت دولت و ملت بزرگ لبنان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.

محمد جواد ظریف