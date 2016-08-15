برگزاری ۲۱۰ برنامه فرهنگی توسط روحانیون طرح هجرت در تویسرکان

محمد رضیئی در گفتگو با مهر اظهارداشت: روحانیون طرح هجرت تویسرکان در ایام دهه کرامت با هماهنگی و همکاری هیئت امنای مساجد محل تبلیغ، هیئات مذهبی و خانه های قرآن بیش از ۲۱۰ برنامه فرهنگی، تبلیغی، قرآنی و مذهبی در این ایام در شهر و روستاهای شهرستان تویسرکان برگزار کردند.

وی اقامه نماز جماعت، آموزش احکام، تبیین زکات، برگزاری گفتمان دینی، جلسات پرسش و پاسخ، سخنرانی و مداحی را از جمله برنامه های برگزار شده در این ایام عنوان کرد.

وی تاکید کرد: سرکشی از ایتام، دستگیری از فقرا، برپایی ایستگاه های صلواتی، برگزاری مراسم جشن و هماهنگی با هیئات مذهبی برای اجرای مراسم و اجرای برنامه قرآنی نیز از برنامه های شاخص روحانیون طرح هجرت در ایام دهه کرامت بود.

رضیئی افزود: باتوجه به وجود ۷ مبلغ طرح هجرت در شهر و روستاهای شهرستان و با هماهنگی های صورت گرفته، برنامه های مبلغین طرح هجرت در ایام دهه کرامت امسال نسبت به سال های گذشته باشکوهتر برگزار شد.