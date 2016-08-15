سازمان سنجش یک مرکز تافل را غیر معتبر اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است : متقاضیان شرکت در آزمون‌های تافل TOEFL و «جی ار ای» GRE مطلع باشند که تنها مدارکی از سوی سازمان سنجش مورد تایید و گواهی قرار می‌گیرد که مرکز برگزاری آزمون، مجوز لازم را از این سازمان دریافت کرده و تحت نظارت این سازمان قرار داشته باشد.

سازمان سنجش یادآور شد: به تازگی اطلاع حاصل شده است که در شهر اصفهان موسسه‌ای به نام مرکز تافل سپاهان، بدون دریافت مجوزهای لازم از سوی این سازمان، اقدام به برگزاری آزمون‌های تافل و «جی ار ای» می کند.

این سازمان تاکید کرده است: یادآوری می‌شود که مدارک داوطلبانی که در مرکز یاد شده در آزمون شرکت کنند از نظر این سازمان دارای اعتبار نیست و برای ارسال به مراکز آموزشی، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.