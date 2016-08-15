  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۹

عدم تایید مدارک داوطلبان مرکز؛

سازمان سنجش یک مرکز تافل را غیر معتبر اعلام کرد

سازمان سنجش یک مرکز تافل را غیر معتبر اعلام کرد

سازمان سنجش آموزش کشور یک مرکز آموزشی را که بدون دریافت مجوزهای لازم از سوی این سازمان، اقدام به برگزاری آزمون‌های تافل و «جی ار ای» کرده است، غیر معتبر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است : متقاضیان شرکت در آزمون‌های تافل TOEFL و «جی ار ای» GRE مطلع باشند که تنها مدارکی از سوی سازمان سنجش مورد تایید و گواهی قرار می‌گیرد که مرکز برگزاری آزمون، مجوز لازم را از این سازمان دریافت کرده و تحت نظارت این سازمان قرار داشته باشد.

سازمان سنجش یادآور شد: به تازگی اطلاع حاصل شده است که در شهر اصفهان موسسه‌ای به نام مرکز تافل سپاهان، بدون دریافت مجوزهای لازم از سوی این سازمان، اقدام به برگزاری آزمون‌های  تافل و «جی ار ای» می کند. 

این سازمان تاکید کرده است: یادآوری می‌شود که مدارک داوطلبانی که در مرکز یاد شده در آزمون شرکت کنند از نظر این سازمان دارای اعتبار نیست و برای ارسال به مراکز آموزشی، مورد تأیید قرار نخواهد گرفت.

کد مطلب 3741603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها