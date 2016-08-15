  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۳۰

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

رومن ولاسوف قهرمان وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی شد

رومن ولاسوف قهرمان وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی شد

مدال طلای وزن ۷۵ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی المپیک ۲۰۱۶ برزیل به نماینده روس‌ها رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، رقابتهای وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ریو در حالی بامداد امروز به پایان رسید که رومن ولاسوف موفق شد مدال طلای این وزن را از آن خود کند.

این قهرمان روس که مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن را نیز در کارنامه دارد در دیدار وزن ۷۵ کیلوگرم با نتیجه ۵ بر یک «مارک مادسن» دانمارکی را در فینال شکست داد و بار دیگر مدال طلای المپیک را از آن خود کرد.

در دیدارهای رده بندی نیز سعید عبدولی با نتیجه ۵ بر ۲ پیتر باسکی از مجارستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد و کیم هیون وو نیز با نتیجه ۶ بر ۴ از سد بازو استارسویچ از کرواسی گذشت و به عنوان سومی مشترک دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.

کد مطلب 3741609

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها