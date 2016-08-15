رومن ولاسوف قهرمان وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، رقابتهای وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک ریو در حالی بامداد امروز به پایان رسید که رومن ولاسوف موفق شد مدال طلای این وزن را از آن خود کند.

این قهرمان روس که مدال طلای المپیک ۲۰۱۲ لندن را نیز در کارنامه دارد در دیدار وزن ۷۵ کیلوگرم با نتیجه ۵ بر یک «مارک مادسن» دانمارکی را در فینال شکست داد و بار دیگر مدال طلای المپیک را از آن خود کرد.

در دیدارهای رده بندی نیز سعید عبدولی با نتیجه ۵ بر ۲ پیتر باسکی از مجارستان را شکست داد و صاحب مدال برنز شد و کیم هیون وو نیز با نتیجه ۶ بر ۴ از سد بازو استارسویچ از کرواسی گذشت و به عنوان سومی مشترک دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل در جریان است. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.