به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه می گوید در پی کودتای نافرجام در این کشور بیش از ۸۱ هزار نفر به دلیل مظنون بودن به داشتن ارتباط با «فتح الله گولن» رهبر مخالفان، اخراج و یا از کار تعلیق شدهاند.
آنکارا، فتح الله گولن، شخصیت مذهبی مخالفت دولت را که مقیم امریکاست به طراحی در کودتای نافرجام این کشور متهم می کند.
نخست وزیر ترکیه در این ارتباط گفت: در پی تلاش برای کودتا در ترکیه در مجموع ۷۶ هزار و ۵۹۷ نفر از کار تعلیق و حدود چهار هزار و۸۹۷ نفر اخراج شدهاند.
ایلدریم با اشاره به این که بیش از ۳۰ هزار از کارکنان نظامی، قضات و کارکنان دولتی اخراج شده اند افزود، مقامهای دولتی ترکیه برای جدا کردن آن دسته از افرادی که مستقیم در این کودتا مشارکت داشتهاند و آنهایی که ناخواسته در این ناآرامی گرفتار شدهاند، در تلاش هستند.
وی گفت: ما در شناسایی مشکلاتی داریم. ما معیار مشخصی تعیین کردهایم. به نظر من باید میان آن دسته از افرادی که داوطلبانه و عامدانه در این سازمان مشارکت داشتهاند و افرادی که اتفاقی با آنها ارتباط داشتهاند، تفاوت قائل شویم .
نخست وزیر ترکیه همچنین از رسانههای غربی به دلیل حمایت از طراحان کودتا و ارائه پیشنهاداتی به آنها انتقاد کرد.
