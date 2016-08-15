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۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

پایین بودن سرانه مطالعه درشان استان فرهنگی کردستان نیست

پایین بودن سرانه مطالعه درشان استان فرهنگی کردستان نیست

سنندج- نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به جایگاه و اهمیت کتاب به عنوان یک نیاز ضروری برای دانایی در جامعه، گفت: پایین بودن سرانه مطالعه کتاب در شان استان فرهنگی کردستان نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی‌شاهرودی در اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ضمن تبریک میلاد امام رضا(ع) و دهه کرامت گفت: تفاوت انسان با سایر موجودات از جنبه علمی، فکری و رشدی، از جهات مختلفی است و یکی از الطاف خداوند متعال نسبت به انسان این است که انسان حیوان ناطق است.

وی عنوان کرد: با نگاهی گذرا به رشد و پیشرفت ابزارهای اطلاعاتی و رسانه‌های جمعی در می‌یابیم که استفاده از کتاب‌های الکترونیکی بشر را از کتاب‌های مکتوب بی نیاز نمی‌کند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان بیان کرد: استان کردستان یک استان فرهنگی است که مدال فرهنگی بودن خود را از مقام معظم رهبری(مدظله العالی) دریافت کرده است، بنابراین پایین بودن سرانه مطالعه کتاب و کتابخوانی در شان استان فرهنگی کردستان نیست.

وی بیان کرد: بشر با استفاده از ابزارهای متعدد توانسته است اطلاعات فراوانی را کسب و سپس انتشار دهد که در تسهیل ارتباطات کاربرد فراوان دارد و از این طریق انفجار اطلاعات رخ داده است.

آیت الله حسینی شاهرودی بیان کرد: ارتباطات بشر پیشرفت‌های زیادی داشته است و سرعت انتشار اخبار و مطالب بسیار کاهش یافته و از این طریق حجم بالایی از مطالب انتقال داده می‌شود که همه ما باید همپای با انتشار مطالب علمی به‌روز باشیم.

وی عنوان کرد: مطالعه و استفاده از کتاب در رشد انسان تاثیر زیادی دارد و هر اندازه که مطالعه مطالب مفید بر رشد فکری انسان تاثیر دارد به همان اندازه مطالعه مطالب غیر مفید می‌تواند مضر و نابود کننده روح و روان و حتی زندگی افراد باشد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به حضور خدام آستان مطهر رضوی در استان اشاره کرد و گفت: در دهه پر نور و برکت کرامت و همزمان با ایام میلاد امام هشتم، استان کردستان هم میزبان بیرق و خدام آستان امام رضا(ع) است و هم شاهد اختتامیه ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی در این روز است.

کد مطلب 3741671

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