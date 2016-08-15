به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شمیم کتاب به منظور داستان‌خوانی نوجوانان داستان نویس تهرانی، به همت کانون ادبی صدف با مشارکت خانه فرهنگ صدف، برگزار می‌شود.

داوود ملکی مدرس داستان نویسی کانون ادبی صدف درباره این برنامه گفت: در نشست شمیم کتاب، نوجوانان شرکت کننده در کارگاه های داستان نویسی خانه فرهنگ صدف، به داستان خوانی می پردازند.

وی هدف از برگزاری این برنامه را ایجاد انگیزه مطالعه و نویسندگی بین نوجوانان خواند و گفت: ما با برگزاری این برنامه قصد داریم به خانواده ها نشان دهیم که کلاس داستان نویسی کارکردی متفاوت از سایر کلاس های آموزشی غالبا کم اثر داشته و به امید خدا سعی داریم بتوانیم ایجاد انگیزه بیشتری در این بچه ها و سایر خانواده ها داشته باشیم.

نشست شمیم کتاب روز پنجشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۰ در خانه فرهنگ صدف برگزار می شود.