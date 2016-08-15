۱۷۹ هزار راس دام در شهربابک علیه تب برفکی مایه کوبی شدند

مجید اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تب برفکی یکی از مسری ترین و مهمترین بیماریهای دامهای زوج سم است که با ایجاد تاول و زخم در دهان و سم و پستان و پوزه همراه است.

وی این علایم در گوسفند و بز بسیار خفیف تر از گاو است و ظهور تاول در دهان و پستان و سم در گوسفند و بز کمتر دیده می شود و لنگش مهمترین نشانه ظاهری بیماری در گوسفند و بز است.

اسدی ادامه داد: در زمستان سال گذشته با مشاهده و شناسایی کانون این بیماری در بین دام های عشایر و روستایی، واکسیناسیون و سایر اقدامات لازم علیه این بیماری خطرناک انجام شد.

وی عنوان کرد: با شروع سال جاری هم در راستای ایمن سازی جمعیت دامی شهرستان و جلوگیری از شیوع مجدد بیماری، یک فاز مایه کوبی همگانی برای دام های شهرستان شامل گاو و گوسفند از اردیبهشت ماه امسال آغاز شد.

اسدی افزود: دام مبتلا به این بیماری ویروس آن را به همراه ترشحات و ضایعات بدن خود دفع می کند و بنابراین ترشحات بینی، چشم، ادرار و مدفوع دام بیمار و حتی شیر تولیدی آن دارای ویروس بوده و می تواند محیط اطراف را نیز آلوده کند.

وی با بیان اینکه طرح مایه کوبی تب برفکی در شهربابک خاتمه یافت، افزود: در عملیات فاز بهاره مایه کوبی همگانی تب برفکی که از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده بود، تعداد ۱۷۵ هزار راس گوسفند و بز و بیش از چهار هزار و ۳۰۰ راس گاو و گوساله در سطح شهرستان تحت پوشش مایه کوبی تب برفکی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: مایه کوبی تب برفکی گوسفندی توسط بخش دولتی و مایه کوبی تب برفکی گاوی با همکاری بخش خصوصی انجام شد و فاز بعدی مایه کوبی دامها، در نیمه دوم سال آغاز خواهد شد.

اسدی به دامداران توصیه کرد: در صورت مشاهده هر گونه علائمی از این بیماری مراتب را به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند و به سرعت دام های بیمار را از دام های سالم جدا کنند.