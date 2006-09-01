دولت بايد از روزنامه ايران حمايت كند / روزنامه زهره به دليل مشكلات مالي منتشر نمي شود

عبدالله ناصري در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به اينكه در زمان مديريت وي در خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران نيز يكبار به دستور دادستاني روزنامه ايران توقيف شده بود گفت : در آن زمان بلافاصله بعد از توقيف روزنامه، شبانه موضوع را پيگيري كرديم و با حمايت رئيس جمهور روزنامه تا صبح رفع توقيف شد و صرفا همانروز منتشر نشد.



ناصري افزود: تعطيلي روزنامه دولت براي مدت طولاني اتفاق بسيار بدي است و اميدوارم هر چه زودتر اين روزنامه دوباره آغاز به كار كند.

مدير عامل سابق خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران كه مجوز تاسيس روزنامه "زهره " را در دست دارد اعلام كرد اين روزنامه قرار است به عنوان ارگان رسمي "بنياد باران" آغاز به كار كند، اما به دليل مشكلات مالي انتشار آن به تعويق افتاده است.



مسئول حوزه اطلاع رساني بنياد باران در خصوص فعاليت اين بنياد كه توسط سيد محمد خاتمي و با حضور بخش عمده اي از وزرا و مديران دولت وي تاسيس شده است، گفت : كميسيون هاي بنياد باران شكل گرفته و كميته ها فعاليت خود را آغاز كرده اند اما با توجه به سياست هاي دولت نهم، بنياد نمي تواند با سرعت پيش بيني شده به چشم انداز مورد نظر خود برسد.



وي از توضيح بيشتر در اين خصوص خودداري كرد.