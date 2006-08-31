كنترل نكردن مرزها و رساندن سلاح به حزب الله دو مشكل اصلي لبنان است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، شيمون پرز معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي كه به رم سفر كرده است، ابرازعقيده كرد كه استقرار نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل (يونيفل) درجنوب لبنان پس از تقويت شدن جلوي بازگشت مجدد درگيريها را مي گيرد،اما مشكل اصلي كنترل نكردن مرزها و ممانعت از مسلح شدن مجدد حزب الله باقي مانده است .



پرز درگفتگو با كانال تلويزيوني" اسكاي تي جي 24 "خبري ايتاليا گفت : درقطعنامه شوراي امنيت خلع سلاح حزب الله آمده است بنابراين چندين راه براي انجام اين مهم وجود دارد كه يكي ازآنها ممنوعيت فروش سلاح به حزب الله است وسوريه نبايد به فروش بيشترموشكها ادامه دهد، لذا مشكل واقعي اين است كه چه كسي مي تواند مرزها را كنترل كند.

وي افزود : من معتقدم كه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد در صدد بحث و بررسي حل اين مسئله است .

معاون نخست وزير رژيم صهيونيستي ابرازعقيده كرد كه استقرار 15 هزار نيروي پاسدار صلح سازمان ملل (يونيفل) و ارتش لبنان درجنوب اين كشور بايد جلوي درگيريهاي مجدد بين طرفين را بگيرد.

پرتزاضافه كرد : قطعنامه 1701 شوراي امنيت به نيروهاي يونيفل تا اين ساعت قدرتي داده كه تا اين ساعت از آن برخوردار نبوده اند واين نيروها دربهترين شرايط همانند يك درجه سنجش كنترل حرارت بوده اند و اكنون حق آنها است كه از خود دفاع واز سلاحشان استفاده نمايند.

وي براي ديداربا رومانو پرودي نخست وزير ايتاليا به رم رفته تا ازنقش بسيار مهم اين كشوردرمنطقه تشكر وقدرداني كند.دولت ايتاليا نقش محوري را در تقويت نيروهاي يونيفل در لبنان ايفا كرد به نحوي كه قرار است حدودا 2 هزارو 500 نيرو به جنوب لبنان اعزام كند.

شبكه خبري العالم هم به نقل ازرومانو پرودي نخست وزير ايتاليا اعلام كرد كه پس از استقرار 5 هزار نيروي يونيفل در جنوب لبنان ، ارتش اسرائيل از جنوب اين كشورخارج خواهد شد.