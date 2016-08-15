قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت جهانی نفت در ساعات اولیه بازار معاملات آتی روز دوشنبه به دلیل گمانه زنی بر سر اقدامات احتمالی تولید کنندگان برای حمایت از قیمت نفت در شرایط فعلی بازار اشباع شده با روند صعودی آغاز به کار کرد و از رشد بیش از ۱۰ درصدی نسبت به بهای خود در نخستین روز ماه جاری میلادی برخوردار شد.

در همین حال قیمت نفت دریای برنت با ۱۶ سنت افزایش به ۴۷ دلار و ۱۳ سنت در هر بشکه رسید ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۱۸ سنت افزایش در برابر ۴۴ دلار و ۶۷ سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

همچنین از دیگر علل افزایش بهای نفت در نخستین روز معاملات هفته جاری میلادی به اجرای احتمالی طرح فریز نفتی از سوی اعضای اوپک و اعلام آمادگی همکاری عربستان سعودی برای ثبات بخشیدن به قیمت نفت در نشست پیش رو این سازمان در ماه آینده میلادی بر می گردد.

البته روند صعودی قیمت نفت در حالی اتفاق می افتد که تعداد دکل های فعال حفاری آمریکا در هفته گذشته با ۱۵ دستگاه افزایش به مجموع ۳۹۶ دکل فعال رسیده است.