ثبت رکوردی تازه در فضانوردی تا ۱۰ روز دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، جف ویلیامز فرمانده مأموریت Expedition ۴۸ ناسا در ۲۴ آگوست (سوم شهریور) به رکورد ۵۲۰ روز حضور در فضا دست می یابد. این رکورد تاریخی در قالب سه مأموریت اکتشافی در سفر به ایستگاه فضایی بین المللی به دست می آید. این ایستگاه فضایی در فاصله ۴۰۰ کیلومتری زمین قرار دارد.

عبور از مرز ۵۲۰ روز در فضا رکوردی فراتر از مدت زمان ثبت شده توسط اسکات کلی دیگر فضانورد آمریکایی است. کلی حدود یک سال در ایستگاه فضایی بین المللی حضور داشت، مأموریتی که در ماه مارس امسال پایان یافت.

حضور جف ویلیامز در فضا با ساخت و ساز ایستگاه فضایی بین المللی گره خورده است. او در سال ۲۰۰۱ عضوی از خدمه مأموریت STS-۱۰۱ بود. این مأموریت سومین پرتاب فضایی به سوی ایستگاه فضایی بین المللی بود و در واقع می توان گفت ویلیامز یکی از نخستین فضانوردان این ایستگاه فضایی بوده است.

در آن مأموریت تاریخی حجم قابل توجهی از تجهیزات از جمله وسایل دوخت و دوز و دوربین فیلمبرداری IMAX راهی ایستگاه فضایی بین المللی شد.

جف ویلیامز از جمله فضانوردان فعال در فضای مجازی است. او تاکنون بیش از ۹۰ هزار تصویر و ویدئو در قالب مشاهداتش از زمین در فضای مجازی ارسال کرده است. او در استفاده از توئیتر یک فضانورد حرفه ای است.