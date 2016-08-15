ایجاد بانک و شبکه قرآنیان؛ زیرساخت توسعه تبلیغات مسابقات قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور صبح امروز، 25 مردادماه، در سالن جلسات شبکه قرآن و معارف سیما برگزار شد و اعضای کمیته درباره چند موضوع از جمله تحلیل و آسیب شناسی اقدامات انجام شده در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی مسابقات بین المللی قرآن و تعمیم آن فضای به سایر مسابقات بحث و بررسی انجام دادند.

محمدحسین محمدزاده، مسئول کمیته و رئیس شبکه قرآن و معارف سیما در این جلسه درباره شش حوزه کارکردی که برای تبلیغات و اطلاع رسانی مسابقات قرآن در کمیته تعریف شده بود به عنوان شاخص ارزیابی توضیحاتی را ارائه داد و در ادامه به فعالیت های انجام گرفته در حوزه رسانه ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات، فضای مجازی و تبلیغات محیطی و شهری اشاره کرد.

وی افزود: برای سال آینده باید زودتر با اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسلامی رایزنی کرد و از ظرفیت های موجود که در جلسات کمیته هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، نهایت بهره را برد.

محمدزاده با تأکید بر استفاده از ظرفیت ورود افراد جدید به مسابقات قرآن، گفت: الان با ثبت نام بیش از یک میلیون نفر در مرحله شهرستانی مسابقات، می توان فضای جدیدی را تحت یک سیستم مدون و شبکه ای بوجود آورد تا ضمن ایجاد این زیرساخت، تعداد این افراد گسترش پیدا کند.

همچنین در این جلسه حسن ربیعی، مسئول کارگروه تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی مسابقات بین المللی قرآن کریم، گزارش مبسوطی را درباره اقدامات انجام گرفته در این حوزه ارائه کرد.

وی از پنج کارگروه اطلاع رسانی، تبلیغات، فضای مجازی، سمعی و بصری و امور عمومی به عنوان چارچوب کاری کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی مسابقات نام برد و شرح عملکرد هر یک از این کارگروه ها را برشمرد.

ربیعی همچنین برخی نوآوری ها از جمله تعامل گسترده با نهادهای مختلف و نیز استفاده بهینه از فضاهای رسانه ای و در بخش دیگری نیز اشکالات موجود در عملکردها را مورد اشاره قرار داد.

حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند اجرای برنامه های مسابقات و نقاط ضعف و قوت، بازمهندسی مسابقات و استفاده از ظرفیت های جدید در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی را مورد تأکید قرار داد.

همچنین حسن خجسته، استاد علم ارتباطات و از معاونان سابق رسانه ملی نیز در این جلسه بر ضرورت هدف گیری قشر خاکستری مخاطب به عنوان یک ظرفیت جدید در حوزه تبلیغات و اطلاع رسانی مسابقات قرآن کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه قرآن باید ستارگان خودش را تولید کرد و با این کار همه اقشار جامعه را درگیر فضای قرآن کریم کرد.

حسین ساری، عضو کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی و مدیر شبکه آموزش سیما نیز در این جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده درباره استفاده از تمام ظرفیت های رسانه ای و تبلیغاتی در حوزه مسابقات بین المللی قرآن، بر لزوم کیفی کردن این فضاها جهت جذب حداکثری مخاطبان تأکید کرد و در این زمینه راه حل هایی ارائه داد.

وی با اشاره به بحث دیپلماسی قرآنی، گفت: اگر برای مخاطب عام قصد تولید برنامه داریم، باید روش دیگری را در پیش بگیریم و بخش های جنبی مثل برگزاری جشنواره های هنری و ... را به فعالیت های اصلی مسابقات بیفزاییم.

سعید مقیسه، که مسئولیت بازار محتوایی در حوزه آی پی تی وی را در رسانه ملی نیز عهده دار است، در این جلسه با بیان برخی اقدامات که قرار بود در زمان برگزاری مسابقات بین المللی قرآن رخ بدهد، گفت: در حوزه مسابقات مسئولان اجرایی باید از همین الان مشخص باشند تا برخی فعالیت ها از حالا شروع شود.

وی ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در فضای مجازی، بر ضرورت تشکیل بانک جامع قرآنیان و نیز بهره برداری از فضای مجازی بعد از تشکیل شبکه ای از فعالان قرآنی توضیحات مفصلی را ارائه کرد.

همچنین در این جلسه محمدتقی میرزاجانی، مسئول واحد ارتباطات شورای عالی قرآن، حسین وجودی، معاون سازمان زیباسازی شهرداری تهران درباره اقدامات انجام گرفته در این حوزه و نیز مصطفی آجرلو از خبرگزاری ایکنا نظرات خود را بیان کردند.

یادآور می شود، محمدحسین محمدزاده، حسن خجسته، مجتبی ایزدی، سعید مقیسه، حسن ربیعی، جواد نصیری، حجت الاسلام سید مصطفی حسینی، محمدتقی میرزاجانی، مهران رهبر حقیقت، مصطفی آجرلو، حسین ساری، حسین وجودی، محمدرضا خالقی و باقرزاده در هفتمین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور حضور داشتند.