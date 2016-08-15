  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

فرماندار گلباف:

دومین جشنواره گیاهان دارویی گلباف برگزار می شود

دومین جشنواره گیاهان دارویی گلباف برگزار می شود

کرمان - فرماندار کرمان از برگزاری دومین جشنواره گیاهان دارویی گلباف با محوریت ترخون در مردادماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی توحیدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره گیاهان دارویی گلباف با محوریت ترخون، گفت: این جشنواره که ۲۹ مردادماه جاری برگزار می شود فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت های منطقه و جذب گردشگر است.

وی اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی برگزاری جشنواره های محلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: استان کرمان دارای ظرفیت های متنوع در مناطق مختلف بوده و از تنوع اقلیمی و آب و هوایی برخوردار است.

توحیدی با اشاره به ظرفیت های کشاورزی کرمان تاکید کرد: باید این ظرفیت ها به مردم سایر نقاط معرفی شود.

وی از صندوق قرض الحسنه رسالت به عنوان معین اقتصادی گلباف نام برد  و ادامه داد: دومین جشنواره گیاهان دارویی باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود که برای منظور باید نواقص دور اول جشنواره شناسایی و برطرف شود.

فرماندار کرمان با تاکید بر اینکه جشنواره گفته شده باید عاری از هر گونه رنگ و بوی سیاسی باشد، افزود: نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی، صنایع دستی و گیاهان دارویی نیز در حاشیه جشنواره برپا می شود.

وی ادامه داد: دومین جشنواره گیاهان دارویی روز جمعه ۲۹ مردادماه جاری راس ساعت هشت صبح در شهر گلباف آغاز می شود.

توحیدی با اشاره به پخش زنده این مراسم از شبکه استانی کرمان از ساعت ۱۰ صبح  گفت: به احتمال زیاد این مراسم از شبکه سه هم پخش می شود.

کد مطلب 3741936

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها