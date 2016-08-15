حجم سنگین ترافیک در آزاد راههای زنجان

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهربه وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کردو گفت: در حال حاضر ترافیک سنگین در آزاد راههای زنجان به قزوین و زنجان به تبریز حاکم است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به ترافیک سنگینی که در جاده های استان حاکم است مورد خاصی پیش نیامده است.

شیر محمدی از افزایش ۱۵ درصدی ترددها طی سه روز گذشته در جاده‌های استان زنجان خبر داد و یاد آور شد: مردم می توانند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ یا از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت تردد در جاده‌ها باخبر شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان از مسافران خواست با دقت و حوصله رانندگی کردهو از سرعت غیرمجاز خودداری کنند تا سفری امن و راحتی برای خود و دیگران رقم بزنند.

شیر محمدی تصریح کرد: طی سه روز گذشته محور زنجان به خدابنده بیشترین تصادفات در جاده های استان زنجان را به خود اختصاص داده است.