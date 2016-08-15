آهنگ حرکت یادمان سازی در استان کرمانشاه شتاب گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیاتی امروز دوشنبه در جلسه شورای استانی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ستاد کنگره شهدا متشکل از ۱۵ کمیته پیش بینی شده و ۸۰ درصد مباحث شورای استانی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با این ستاد مشترک است اما تناقضاتی نیز دارد.

وی افزود: با کمک بنیاد شهید و امور ایثارگران اطلاعات فردی و وصیت نامه و... از ۹۸۰۰ شهید استان در یکی از کمیته‌های ستاد کنگره شهدا جمع آوری شده و اکنون در مرحله تبدیل به نرم افزار دیجیتالی قرار دارد و ۳۰۰ اکیپ نیز در سطح استان تشکیل شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به عدم اجرای اجلاسیه کنگره شهدای استانی گفت: در خصوص بحث تمثال شهدا اقدام لازم انجام و فراخوان نیز داده شده اما در بحث المان‌های شهر به نتیجه نرسیدیم. تمثال شهدا در ادارات استان نیز داشتیم که باید اجرایی شود.

سرهنگ بیاتی یادمان‌های خوزستان را غیرقابل مقایسه با کرمانشاه دانست و تصریح کرد: ۲۸ یادمان گسترده در خوزستان وجود دارد اما ما فاصله زیادی با آنان در این خصوص داریم.

این مسئول با اشاره به وجود نقاط یادمان سازری فراوان در استان گفت: باید آهنگ حرکت تندی در بحث یادمان سازی در استان داشته باشیم. هم اکنون در قصرشیرین و سومار هیچ یادمانی نداریم.

وی افزود: ۵۰ عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس و شهدا با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در قالب کنگره شهدای استان داریم که ۴۰ عنوان تاکنون چاپ شده همچنین قرار بوده استانداری ۲۰۰ میلیون تومان بابت این مهم کمک کند که تاکنون محقق نشده است.

سرهنگ بیاتی با بیان اینکه در حوزه ساخت فیلم با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت کار چندانی در استان صورت نگرفته، افزود: ۳ فیلم سینمایی و یک سریال تهیه شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: کدام از ادارات استان کرمانشاه نسبت به برگزاری یادواره شهدا اقدام کنند.