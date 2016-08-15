موقوفات مازندران ۱۰۰ هزار مستاجر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس بابیان اینکه اوقاف مازندران در اجرای برنامه‌های ابلاغی سازمان اوقاف در سال ۹۴ رتبه نخست کشور را کسب کرد، افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران طی سالهای اخیر در تمامی طرح‌ها و برنامه‌های سازمان اوقاف و برنامه‌های ابلاغی رتبه‌های برتر را کسب می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بابیان اینکه ۱۲ هزار و ۹۲۵ موقوفه متصرفی در مازندران وجود دارد، تصریح کرد: استان درزمینهٔ موقوفات رتبه سوم کشور را دارد و بیش از سه هزار خادم افتخاری در آستان امام‌زادگان و بقاع متبرکه مازندران فعالیت می‌کنند.

علیزاده بابیان اینکه ۳۶۰ مرکز فرهنگی قرآنی در آستان امام‌زادگان و بقاع متبرکه مازندران فعالیت می‌کنند، اضافه کرد: بیش از ۴ هزار مسجد در استان داریم که همه آن‌ها وقف هستند.



علی اسماعیلی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی در این جلسه بابیان اینکه باید جایگاه و منزلت امامزادگان را قدر بدانیم، افزود: برگزاری همایش‌های بزرگداشت امامزادگان و تکریم آن‌ها ارزشمند است.

وی با موقوفات اشاره کرد و گفت: وقف مسئله‌ای شرعی است و فقط رهبر معظم انقلاب و نماینده ولی‌فقیه می‌توانند نسبت به آن ورود پیدا کنند.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در مسئله موقوفات باید با نگاه شرعی ورود پیدا کرد و در تخصص هرکسی نیست که در این خصوص اظهارنظر کند و مجلس شورای اسلامی حامی و پشتیبان سازمان اوقاف است.