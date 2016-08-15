رقابت ۵ مجسمه ساز ایرانی با ۶ هنرمند جهانی در سمپوزیوم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سمپوزیوم مجسمه سازی شهر تهران با هدف معرفی، تثبیت و ارتقای جایگاه ایران به عنوان قطب هنر مجسمه سازی در منطقه در آستانه برپایی هشتمین دوره خود قرار دارد.

در این دوره به هر هنرمند منتخب در سمپوزیوم در مجموع ۲.۵ تا ۳ متر مکعب سنگ مرمریت گوهره اختصاص داده خواهد شد تا آثار منتخب خود را طی ۲۰ روز خلق کنند.

هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران در بخش حرفه ای که شامل شرکت کنندگان داخلی و خارجی است، میزبان ۵ مجسمه ساز ایرانی مصطفی محسنی، سعید محمودی، حمیدرضا صادق زاده، بیژن غنچه پور و محمد مروستی است. همچنین کلائوس هونزیکر، اسکار اگویر کومندادر، فرانچسکا برناردینی، گنتی تاوانگیو، میخائیل لوچنکو و زدراکوف، هنرمندان خارجی منتخب این رویداد هنری هستند.

این رویداد در بخش جنبی نیز میزبان هنرمندان دانشجو است تا شرایط حضور حرفه ای آنها را در عرصه مجسمه سازی مهیا کند. در این بخش به هر یک از دانشجویان یک متر مکعب سنگ مرمریت گوهره ارائه خواهد شد تا به هنرآفرینی بپردازند. در این بخش ۱۰ دانشجوی مجسمه سازی، محمدجواد جعفری رحیم آبادی، ملیکا عطاریان، سروش صناعی فرید، شیما صادات مصطفوی، مرتضی دستجردی، ملیکا نیکخواه، علی اعتبار، فاطمه اکبری بورانی، فاطمه موسوی منفرد و داود غلامی به عنوان هنرمندان منتخب حضور دارند.

هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران از ۵ تا ۲۵ مهرماه به دبیری سید مجتبی موسوی در شهر تهران برگزار خواهد شد.