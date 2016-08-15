پذیرش دانشجو در آکادمی اسلامی بلغاری از سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی بنیاد بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی جمهوری تاتارستان با اتمام مهلت یک ساله برای ساخت و ساز آکادمی اسلامی بلغاری از شروع به کار این آکادمی در سال تحصیلی جدید خبر داد.

طبق اظهارات «تاتیانا لاریونوا» مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی بنیاد بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی جمهوری تاتارستان در جلسه­ توجیهی هیأت وزیران این جمهوری، آکادمی اسلامی بلغاری از سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

تاتیانا لاریونووا در همین رابطه گفت: «برای ساخت و ساز آکادمی، مهلت یک ساله داشته­ایم. از سال تحصیلی جدید، آکادمی باید کار خود را به عنوان مؤسسه­ی آموزشی آغاز نماید؛ بنابراین نباید زمان را از دست بدهیم. این تابستان می­شود بدون نگرانی بابت باران یا شرایط دیگر کار کرد.»

در حال حاضر، در محوطه­ی ساختمانی، دامنه­ی کار ساخت و ساز مؤسسه­ی آموزشی و ۶ خوابگاه (برای اقامت دانشجویان) گسترش یافته است. از آنجا که آکادمی در محلی ساخته می­شود که تحت حمایت یونِسکو می­باشد، در ساخت آن به نظرات یونِسکو کاملاً توجه شده است؛ به طور مثال، مسیر آکادمی از میان جنگل عبور کرده، نه از میان مسجد و موزه. موضوع انتقال لوله­ی گاز از آکادمی نیز با شرکت "گازپرُم" حل و فصل شده است.

جمع­آوری وجوه لازم برای ساخت آکادمی اسلامی بلغاری همچنان ادامه دارد. به گفته­ی لاریُناوا تمام وجوه جمع­آوری شده توسط "بنیاد بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی جمهوری تاتارستان" به­طور مساوی صرف آکادمی و کلیسای جامع قازان "شمایل مریم مقدس" می­شود. به این ترتیب، در شرایطی که ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار روبل توسط خیرین برای کلیسا اختصاص داده شده، همین مبلغ نیز برای ساخت آکادمی جمع­آوری شده است.

تفاوت ناچیزی میان دو طرح وجود دارد- حداکثر ۵ میلیون روبل. این فقط بدان سبب است که ساخت آکادمی ۲۱ ماه می (روز پذیرش اسلام) آغاز شده است؛ یعنی کمی قبل­تر از بازسازی کلیسای جامع قازان.

گفتنی است ۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ رستم مینیخانُف فرمان ریاست جمهوری تاتارستان (شماره­ی ۱۰۶۶) را در خصوص ایجاد آکادمی اسلامی بلغاری و بازسازی کلیسای جامع قازان "شمایل مریم مقدس" امضاء کرده بود.

تاتیانا لاریونوا همچنین در جلسه­ی توجیهی هیأت وزیران جمهوری تاتارستان توضیح داد که ۲۵ جولای به همت خیرین ۷۳ میلیون و ۱۴۲ هزار روبل جمع­آوری شده بود، اما بعدا ظرف مدت فقط یک روز، ۱۷ میلیون روبل دیگر نیز به آن مبلغ افزوده شده و اکنون در مجموع، ۹۰.۷ میلیون روبل جمع­آوری شده است.

وی توضیح داد که از همه­ی مناطق جمهوری کمک رسیده است؛ اما ساکنین شهرهای مسکو، پِرم، اوفا، ایژِفسک، اولیانُفسک فعال­تر از دیگر مناطق، به فراخوان کمک به بازسازی کلیسا پاسخ داده­اند؛ کارمندان دولت هم کمک کرده­اند. اولین پرداخت را رئیس­جمهور تاتارستان، رستم مینیخانُف انجام داد و با این کار مشوق دیگر مامورین حکومتی و کارکنان مؤسسات اجتماعی شد. یکی از شرکت­های شهر مسکو نیز ابتکار به خرج داده و ۲ گواهی برای کمک­کنندگان طراحی کرده است.

منبع: رایزنی فرهنگی ایران در مسکو