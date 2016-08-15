پذیرش دانشجو در آکادمی اسلامی بلغاری از سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی بنیاد بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی جمهوری تاتارستان با اتمام مهلت یک ساله برای ساخت و ساز آکادمی اسلامی بلغاری از شروع به کار این آکادمی در سال تحصیلی جدید خبر داد.
طبق اظهارات «تاتیانا لاریونوا» مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی بنیاد بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی جمهوری تاتارستان در جلسه توجیهی هیأت وزیران این جمهوری، آکادمی اسلامی بلغاری از سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
تاتیانا لاریونووا در همین رابطه گفت: «برای ساخت و ساز آکادمی، مهلت یک ساله داشتهایم. از سال تحصیلی جدید، آکادمی باید کار خود را به عنوان مؤسسهی آموزشی آغاز نماید؛ بنابراین نباید زمان را از دست بدهیم. این تابستان میشود بدون نگرانی بابت باران یا شرایط دیگر کار کرد.»
در حال حاضر، در محوطهی ساختمانی، دامنهی کار ساخت و ساز مؤسسهی آموزشی و ۶ خوابگاه (برای اقامت دانشجویان) گسترش یافته است. از آنجا که آکادمی در محلی ساخته میشود که تحت حمایت یونِسکو میباشد، در ساخت آن به نظرات یونِسکو کاملاً توجه شده است؛ به طور مثال، مسیر آکادمی از میان جنگل عبور کرده، نه از میان مسجد و موزه. موضوع انتقال لولهی گاز از آکادمی نیز با شرکت "گازپرُم" حل و فصل شده است.
جمعآوری وجوه لازم برای ساخت آکادمی اسلامی بلغاری همچنان ادامه دارد. به گفتهی لاریُناوا تمام وجوه جمعآوری شده توسط "بنیاد بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی جمهوری تاتارستان" بهطور مساوی صرف آکادمی و کلیسای جامع قازان "شمایل مریم مقدس" میشود. به این ترتیب، در شرایطی که ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار روبل توسط خیرین برای کلیسا اختصاص داده شده، همین مبلغ نیز برای ساخت آکادمی جمعآوری شده است.
تفاوت ناچیزی میان دو طرح وجود دارد- حداکثر ۵ میلیون روبل. این فقط بدان سبب است که ساخت آکادمی ۲۱ ماه می (روز پذیرش اسلام) آغاز شده است؛ یعنی کمی قبلتر از بازسازی کلیسای جامع قازان.
گفتنی است ۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ رستم مینیخانُف فرمان ریاست جمهوری تاتارستان (شمارهی ۱۰۶۶) را در خصوص ایجاد آکادمی اسلامی بلغاری و بازسازی کلیسای جامع قازان "شمایل مریم مقدس" امضاء کرده بود.
تاتیانا لاریونوا همچنین در جلسهی توجیهی هیأت وزیران جمهوری تاتارستان توضیح داد که ۲۵ جولای به همت خیرین ۷۳ میلیون و ۱۴۲ هزار روبل جمعآوری شده بود، اما بعدا ظرف مدت فقط یک روز، ۱۷ میلیون روبل دیگر نیز به آن مبلغ افزوده شده و اکنون در مجموع، ۹۰.۷ میلیون روبل جمعآوری شده است.
وی توضیح داد که از همهی مناطق جمهوری کمک رسیده است؛ اما ساکنین شهرهای مسکو، پِرم، اوفا، ایژِفسک، اولیانُفسک فعالتر از دیگر مناطق، به فراخوان کمک به بازسازی کلیسا پاسخ دادهاند؛ کارمندان دولت هم کمک کردهاند. اولین پرداخت را رئیسجمهور تاتارستان، رستم مینیخانُف انجام داد و با این کار مشوق دیگر مامورین حکومتی و کارکنان مؤسسات اجتماعی شد. یکی از شرکتهای شهر مسکو نیز ابتکار به خرج داده و ۲ گواهی برای کمککنندگان طراحی کرده است.
منبع: رایزنی فرهنگی ایران در مسکو
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