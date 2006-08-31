تيم ملي بدور از چشم خبرنگاران كره اي تمرين كرد/ رضايي و خطيبي به تيم ملي ملحق شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، ملي پوشان كشورمان عصر امروز تمرينات خود را زير نظر كادر فني در محل كمپ تيم هاي ملي كره جنوبي در حالي برگزار كردند كه دو لژيونر ديگر نيز به جمع ساير ملي پوشان اضافه شدند.

رحمان رضايي كه به همراه تيم مسينا در رقابتهاي جام حذفي شركت كرده بود صبح امروز پس از پروازي طولاني و خسته كننده به سئول رسيد. رسول خطيبي مهاجم تيم فوتبال الشارجه امارات نيز ساعاتي قبل از تمرين عصر تيم ملي خود را به محل اردوي اين تيم رساند . اين دو بازيكن در تمرين عصر حضور داشتند.

تمرين امروز با گرم كردن بازيكنان زير نظر ناصر ابراهيمي آغاز شد و در ادامه كار با توپ و تمرينات تاكتيكي ويژه مورد نظر كادر فني در دستور كار قرار گرفت. سه دروازه بان تيم ملي نيز زير نظر كريم بوستاني به تمرينات اختصاصي پرداختند.

براساس تصميم كادر فني تيم ملي فوتبال كشورمان، تمرينات اين تيم پشت درهاي بسته و بدور از چشم خبرنگاران كره اي برگزار مي شود. ضمن اينكه از خبرنگاران ايراني نيز تنها دو خبرنگار در كره حضور دارند.

در اين تمرين تنها ايمان مبعلي به علت مصدوميت حضور نداشت اما اميرحسين صادقي ديگر بازيكن مصدوم تيم ملي به همراه ساير بازيكنان به تمرين پرداخت. ملي پوشان كشورمان فردا ساعت 30/17 در ورزشگاه جام جهاني كره جنوبي آخرين تمرين خود را به مدت 45 دقيقه برگزار خواهند كرد.

ديدار تيم هاي ملي فوتبال ايران و كره جنوبي ساعت 30/15 دقيقه روز شنبه در ورزشگاه جام جهاني سئول برگزار خواهد شد.