مشکلات ۶ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات شش واحد تولیدی چهارمحال و بختیاری ظهر دوشنبه در نشست تسهیل و رفع موانع تولید بررسی شد و مصوباتی برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی تصویب شد.

قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست اظهار داشت: باید وحدت رویه در مورد نرخ سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی رعایت شود و قراردادهای قبلی تسهیلات با نرخ سابق تمدید شوند و سایر قراردادها با نرخ جدید بسته شود.

وی عنوان کرد:صنعت تنها به معنای استفاده از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها نیست ومی توان گردشگری را یک صنعت نام برد و تسهیلات بانکی مربوط به بخش صنعت می‌تواند به آن تعلق گیرد.

وی ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت ها و پتانسیل های استان نقش مهمی در توسعه این استان دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید از ظرفیت های استان از جمله حوزه گردشگری برای توسعه استان استفاده کرد.

وی یادآور شد: حوزه گردشگری از ظرفیت های مهم استان است که توجه به این زمینه توسعه استان را فراهم می کند و اشتغال بسیار زیادی در این حوزه می توان ایجاد کرد.