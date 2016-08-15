جگر مرغ ملوانان بلوچ را روانه درمانگاه دیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، عادل مقدس با اشاره به موفقیت شناسایی و درمان یک مورد طغیان بیماری منتقله توسط غذا در شهرستان دیر گفت: یک کشتی صیادی که از بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان مسیر صیادی خود را شروع کرده بود پس از یک ماه صیادی در آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان برای ادامه مسیر مقداری آذوقه ازجمله تعدادی جگر بسته‌بندی مرغ از بندر بوشهر تهیه می‌کنند که پس از طبخ و مصرف، علایم مسمومیت در ملوانان ظاهر می‌شود.

وی افزود: پس از مراجعه دو نفر از ملوانان کشتی صیادی به مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی «عج» دیر و اطلاع از وقوع طغیان بیماری منتقله از آب و غذا در یک کشتی صیادی تیم واکنش سریع متشکل از پزشک عمومی، کارشناس بهداشت محیط، کارشناس مبارزه با بیماری‌ها و تکنسین فوریت‌های پزشکی تشکیل و با بررسی اپیدمیولوژیک مشخص شد تعداد هشت نفر از ملوانان کشتی مبتلابه مسمومیت شده‌اند.

مقدس به اقدامات انجام‌شده در خصوص دسترسی ملوانان بیمار به خدمات بهداشتی درمانی اشاره کرد و گفت: به‌منظور ارایه خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری با هماهنگی انجام‌شده با دستگاه‌های مربوطه یک فروند قایق به کشتی اعزام و ملوانان به مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی «عج» دیر منتقل شدند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر گفت: در بررسی‌های اپیدمیولوژیک مشخص شد از ۱۴ نفر سرنشینان کشتی صیادی تعداد شش نفر که غذای ماهی مصرف کرده‌اند بدون علایم بیماری بوده و هشت نفر از ملوانان که غذای محتوی جگر مرغ مصرف کرده‌اند دچار علایم مسمومیت شده‌اند.

وی به منبع احتمالی آلودگی غذا اشاره کرد و گفت: در ارزیابی احتمالی آلودگی غذا به نظر می‌رسد غذای محتوی جگر مرغ علت وقوع طغیان بیماری بوده است که آن‌هم می‌تواند به علت عدم رعایت شرایط مناسب نگهداری مواد غذایی پخته و عدم رعایت کامل بهداشت فردی و عمومی در کشتی باشد.

مقدس به نتایج بررسی اپیدمیولوژیک در خصوص عامل انتقال بیماری اشاره و اظهار کرد: نمونه غذای مصرفی به علت عدم وجود هرگونه باقیمانده‌ای ازآن‌جهت نمونه‌برداری وجود نداشت اما به دلیل اینکه همه افرادی که دچار مسمومیت شده از خوراک جگر استفاده کرده بودند نمونه‌بردار از جگر خام صورت گرفت و نمونه برای بررسی آزمایشگاهی به معاونت غذا و دارو ارسال‌شده است.

وی بابیان اینکه در این مسمومیت خوشبختانه مورد منجر به فوتی وجود نداشته است به اقدامات انجام‌شده برای درمان بیماران اشاره کرد و گفت: بیماران بستری موقت شده و اقداماتی از قبیل معاینه پزشکی، سرم‌تراپی، دارودرمانی، نمونه‌گیری التور و نمونه‌گیری استول انجام شد که پس از ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه و انجام آزمایش‌های مربوطه خوشبختانه موارد به لحاظ ابتلا به وبا منفی گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر با اشاره به آندمیک بودن منطقه سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه ملوانان کشتی صیادی از اهالی منطقه سیستان و بلوچستان بودند به‌منظور بررسی بیماری مالاریا از همه سرنشینان کشتی لام مالاریا با استفاده از کیت RDT گرفته شد که نتایج تمامی لام‌ها منفی گزارش شد.

وی با تأکید بر رعایت بهداشت مواد غذایی در سفرهای دریایی گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی گرم در فصل تابستان لازم است ضمن رعایت بهداشت فردی و عمومی کشتی و لنج، شرایط مناسب نگهداری مواد غذایی خام و پخته‌شده رعایت شود و همواره پودر ORS برای تأمین الکترولیت‌های ازدست‌رفته بدن در بیماری اسهال در دسترس باشد.