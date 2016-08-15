۱.۱ میلیون تن محصولات شرکت پتروشیمی نوری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، ارزش صادرات محصولات متنوع صادراتی پتروشیمی مجتمع پتروشیمی نوری در چهارماه نخست امسال به بیش از۴۷۹ میلیون و ۷۰۰ و یازده هزاردلار رسید.

بر اساس گزارش نیپنا، در تیرماه امسال نیز بیش از ۲۷۸ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بیش از ۱۲۱ میلیون دلار روانه بازارهای بین المللی شد.

پتروشیمی نوری یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آروماتیک جهان به شمار می رود که با ظرفیت چهار میلیون و ۵٠٠ هزار تن در سال، نقشی بسزا در بازار محصولات پتروشیمیایی کشور و خاورمیانه دارد.

محصولات اصلی این مجتمع پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن و همچنین محصولات فرعی آن ترکیبات سنگین و سبک هیدروکربنی، رافینیت، برش پنتان، گاز مایع، آروماتیک های سنگین و نفتای تصفیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محصولات این مجتمع پتروشیمی به کشورهای آسیای شرقی، حاشیه جنوبی خلیج فارس و شبه جزیره هند صادر می شود و بخشی از محصولات این مجتمع در داخل کشور مصرف می شود.

کاربرد محصولات اصلی در تولید محصولات پایین دستی پتروشیمی همچون پلی استرها، الیاف مصنوعی، رنگها، رزین ها، بطری های یکبار مصرف، تهیه نایلون، ترکیبات دارویی، سموم دفع آفات و حلال‌های صنعتی است.

محصولات فرعی مجتمع پتروشیمی نیز به عنوان یکی از مهم ترین خوراک واحدهای الفینی و گازوئیل استفاده می شود.