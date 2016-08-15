ناکامی تروریستها در جنوب حلب ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، بر اساس گزارش ها صبح امروز جنگنده های سوری و بالگرد های ارتش مواضع تروریست ها را در «جبال اکراد» واقع در حومه لاذقیه مورد اصابت قرار دادند که باعث وارد آمدن خسارت و تلفات در صفوف تروریست ها شده است.

در همین حال نقطه اوج درگیری های ارتش سوریه با تروریست ها همچنان حومه جنوبی شهر حلب است و بر اساس گزارش ها ارتش سوریه در این درگیری ها تعدادی از زره پوش ها و خودروهای نظامی تروریست ها را در «کفر حمرا»، «خان العسل»، «معراتا» و «خان طومان» هدف قرار داده است و در گیری ها شدید در این محور ها ادامه دارد. بر اساس گفته منابع خبری، تروریست ها علی رغم حملات شدید دیشب و امروز هنوز موفق به تصرف کارخانه سیمان «راموسه» نشده اند.

هم چنین بر اثر وقوع انفجاری در گذرگاه مرزی «اطمه» در نقطه صفر مرزی سوریه با ترکیه ۴۵ تروریست کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند که در میان کشته شدگان اسامی چند سرکرده گروه تروریستی «احرار الشام» به چشم می خورد.