۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

تحولات سوریه؛

ناکامی تروریستها در جنوب حلب ادامه دارد

جنگنده و بالگردهای ارتش سوریه مواضع تروریست ها را در منطقه «جبل اکراد» واقع در حومه لاذقیه هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دام پرس»، بر اساس گزارش ها صبح امروز جنگنده های سوری و بالگرد های ارتش مواضع تروریست ها را در «جبال اکراد» واقع در حومه لاذقیه مورد اصابت قرار دادند که باعث وارد آمدن خسارت و تلفات در صفوف تروریست ها شده است.

در همین حال نقطه اوج درگیری های ارتش سوریه با تروریست ها همچنان حومه جنوبی شهر حلب است و بر اساس گزارش ها ارتش سوریه در این درگیری ها تعدادی از زره پوش ها و خودروهای نظامی تروریست ها را در «کفر حمرا»، «خان العسل»، «معراتا» و «خان طومان» هدف قرار داده است و در گیری ها شدید در این محور ها ادامه دارد. بر اساس گفته منابع خبری، تروریست ها علی رغم حملات شدید دیشب و امروز هنوز موفق به تصرف کارخانه سیمان «راموسه» نشده اند.

هم چنین بر اثر وقوع انفجاری در گذرگاه مرزی «اطمه» در نقطه صفر مرزی سوریه با ترکیه ۴۵ تروریست کشته و ده ها تن دیگر مجروح شدند که در میان کشته شدگان اسامی چند سرکرده گروه تروریستی «احرار الشام» به چشم می خورد.

