۶۰ درصد از فضای مدارس کاشمر به ورزش اختصاص داده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج سعادتمند ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح بخش جدید سالن ورزشی سرپوشیده خاتم شهرستان کاشمر اظهار کرد: ۶۰ درصد از مدارس کاشمر ملزم شدند بخشی از فضای خود را به فعالیت ورزشی اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه این مدارس در شیفت عصر برای ورزش بانوان اختصاص یافته است، افزود: تلاشمان این است که با این کار بتوانیم از آسیب های اجتماعی و نوظهور که جوانان و نوجوانان را تهدید می‌کند، جلوگیری کنیم.

مدیر آموزش و پرورش خراسان رضوی با بیان این که استواری و دوام یک جامعه سالم و با نشاط در گرو سلامت تک تک اعضای آن جامعه است، گفت: ورزش می‌تواند علاوه بر تأمین و تضمین سلامت جسمانی بر سلامت روانی نیز اثرگذار باشد و بر شکوفایی و پرورش خصیصه‌هایی همچون کارآمدی، اعتماد به نفس، صبر و کار گروهی مؤثر باشد.

سعادتمند رابطه زنان و ورزش را مقوله‌ای مهم عنوان و اظهار کرد: تأثیر ورزش بر سلامت زنان و در پی آن سلامت جامعه و نقش زنان در ایجاد فرهنگ ورزش در سطح خانواده انکار ناپذیر است.

وی بیان کرد: بر اساس سند تحول در آموزش وپرورش، باید شش ساحت در بدنه آموزش و پرورش اجرایی شود که ساحت زیستی و تربیت بدنی در این بین از اهمیت زیادی برخوردار است، امیدوارم دختران وخواهران تمایل بیشتری برای استفاده از فضاهای ورزشی نشان داده زیرا ورزش علاوه بر سلامتی بدن، سلامتی روح و جان را نیز به ارمغان آورده و سبب افزایش فراگیری دروس توسط دانش‌آموزان می شود.