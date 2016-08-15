جزئیات نشست ۳.۵ ساعته هیأت رئیسه مجلس و شورای نگهبان

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه سه و نیم ساعته امروز اعضای هیأت رئیسه مجلس با آیت‌الله جنتی و اعضای حقوقدان شورای نگهبان، اظهار داشت: در این جلسه درباره مسائل کلی مطرح میان مجلس و شورای نگهبان و انتظارات دو طرف و ایرادات روند بررسی طرح‌ها و لوایح، بحث و بررسی شد.

وی افزود: یکی از نکات مورد تأکید اعضای شورای نگهبان و برخی اعضای هیأت رئیسه مجلس در این نشست، توجه به طرح‌ها و لوایح دارای بار مالی و مرتبط با اصل ۷۵ قانون اساسی بود.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه کلیاتی نیز درباره انتخابات و اصلاح قانون انتخابات مطرح شد، خاطرنشان کرد: قانون انتخابات نیازمند اصلاح است و ظاهراً قرار است دولت لایحه‌ای ارائه دهد؛ سیاست‌های کلی انتخابات نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است که بر این اساس، باید برای اصلاح قانون انتخابات با خِرد جمعی اقدام کنیم.

نعمتی با بیان اینکه در جلسه امروز بیشتر در رابطه با مسائل کلی صحبت شد، اظهار داشت: قرار شد بعد از این نشست‌های فصلی - سه ماه یکبار - به صورت منظم و با موضوعات مشخص و جزئی میان اعضای هیأت رئیسه مجلس و اعضای شورای نگهبان برگزار شود؛ همچنین قرار شد فرآیندی طراحی شود که حقوقدانان شورای نگهبان بیشتر بتوانند در مجلس و در کمیسیون‌ها حضور یابند.