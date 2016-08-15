به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صبح امروز سه انفجار در «یالا» واقع در جنوب تایلند به وقوع پیوست.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه های محلی تایلند صبح امروز در خبری اعلام کردند: ۳ انفجار در «یالا» واقع در جنوب تایلند روی داد؛ اما تلفاتی دربر نداشت.

بر این اساس، نیروهای امنیتی تایلند بلافاصله در محل وقوع انفجارها حاضر و تحقیقات گسترده ای را در این خصوص آغاز نمودند.

گفتنی است، انفجار دو بمب در منطقه تفریحی «هواهین» تایلند در پنجشنبه گذشته نیز باعث مرگ یک زن و زخمی شدن ده نفر گردید.

پلیس تایلند اعلام کرده بود که تعدادی از این مجروحان، گردشگران خارجی بوده و حال برخی نیز وخیم گزارش شده است.

بعد از این حوادث نخست وزیر تایلند دستور اتخاذ تدابیر سخت گیرانه برای تأمین امنیت شهرها و اماکن عمومی به ویژه اماکن گردشگری را صادر کرده بود.

تایلند یکی از کشورهای گردشگری در جهان است و بیش از ۲۰ درصد درآمد خود را از همین راه کسب می‌کند.