پيروزي استقلال با گلهاي پرسپوليسي ها/ دايي90 دقيقه براي سايپا بازي كرد

به گزارش خبرنگار مهر، در اين ديدار كه عصر امروز در زمين چمن ايران تاير برگزار شد تيم فوتبال استقلال با گلهاي علي انصاريان و علي عليزاده تيم سايپا را شكست داد. اين دو بازيكن كه در فصل نقل و انتقالات از تيم پرسپوليس به استقلال منتقل شده اند در دقايق 43 و 67 دروازه سايپا را باز كردند.

در اين بازي كه قضاوت آن برعهده عليرضا فغاني بود، بازيكنان تيم فوتبال استقلال بازي خوب و قابل قبولي را به نمايش گذاشتند و خواسته هاي كادر فني را در زمين پياده كردند. در دقيقه 29 اين بازي محمد نوازي يك ضربه پنالتي را از دست داد.

علي دايي كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال كشورمان كه به تازگي به تيم سايپا پيوسته است در اين ديدار90 دقيقه در زمين حضور داشت اما نتوانست مانع از شكست تيمش شود.