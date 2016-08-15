۸۱ کارگاه آموزشی توان افزایی زنان در مازندران برپا شد

مریم جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه فاز اول طرح توانافزایی زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست در استان به پایان رسیده است افزود: بیش از پنج هزار نفر از زنان سرپرست خانوار وبدسرپرست استان در این طرح آموزش دیدند.
وی با اظهار اینکه درمجموع ۸۱ کارگاه آموزشی ویژه بانوان سرپرست خانوار و بد سرپرست در قالب طرح توانافزایی برپاشده گفت: در هر شهرستان حداقل سه کارگاه برگزارشده و بیشترین استقبال از کارگاه کارآفرینی و مدیریت کسبوکار بوده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران یادآور شد: این طرح درفاز بعدی نیز اجرا میشود و ۱۵ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست آموزشهای لازم را فرامیگیرند.
وی بابیان اینکه توانافزایی زنان سرپرست خانوار باهدف مهارتآموزی، ارتقای سلامت، اشتغال و کارآفرینی اجرا شد گفت: برای دستیابی به این اهداف کارگاههای آموزشی متناسب با هر منطقه طراحی و پیشبینیشده است.
مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری مازندران بابیان اینکه طرح توانافزایی زنان سرپرست خانوار با همکاری و تعامل دستگاههای مرتبط اجراشده است گفت: در راستای اجرای این طرح سهمیهای برای هر شهرستان در نظر گرفته و آموزشهایی متناسب ارائه شده است.
وی یادآور شد: استارت اولیه این طرح از زمستان سال گذشته زده و در حاشیه سفر معاون رئیسجمهوری در امور بانوان و خانواده نیز به نوشهر بر لزوم اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تأکید شد.
