جشن میلاد امام رضا(ع) در ۵۵ بقعه شاخص همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اوقاف همدان، حجتالاسلام محمد کاروند با اشاره به برگزاری جشن میلاد امام رضا(ع) در ۵۵ بقعه شاخص استان همدان، اظهار داشت: در این امامزادگان صلوات خاصه امام رضا(ع) قرائت شد.
وی اجرای سرود و تواشیح، برگزاری مسابقه و اهدای جوایز و قرائت قرآن را از جمله برنامههای انجام شده در دهه کرامت و به خصوص میلاد امام رضا(ع) دانست و افزود: سخنرانان نیز در این شبها به سخنرانی در رابطه با کرامات امام هشتم(ع) و خواهر بزرگوار ایشان حضرت معصومه(س) پرداختند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به اینکه امام رضا(ع) همیشه گرهگشا بوده است، ادامه داد: الگوگیری از بزرگان باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت میشود و امام رضا(ع) یکی از بهترین الگوها برای همه انسانها است.
وی در ادامه به برگزاری همایش بزرگداشت امامزادگان در آستان مقدس شاهزاده حسین(ع) همدان اشاره کرد و ادامه داد: این همایش همزمان با روز میلاد امام رضا(ع) و بعد از نماز مغرب و عشا برگزار شد.
کاروند با بیان اینکه امامزادگان ستارگانی هستند که سراسر ایران اسلامی را نورانی کردهاند، افزود: حضور امامزادگان در هر نقطه از کشور موجب تجلی مکتب اهل بیت(ع) و رشد معارف ناب الهی در آن جامعه می شود.
