شهرام شفیعی اشتباهات عشاق تازه کار را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اشتباهات عشاق تازه کار!» نوشته شهرام شفیعی به تازگی توسط انتشارات سیمای شرق منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب با زبان طنز به مشکلات و مسائل مربوط به زوج های جوان می‌پردازد.

«اشتباهات عشاق تازه کار» یک کتاب فتوکمدی است که بین سطور آن، حالات مختلف کمدی خندان و ناراحت صورت شفیعی چاپ شده است.

عناوین فصل‌های هفده گانه این کتاب به این ترتیب است: شلوار گشاد، ننه می‌آید!، رحم مادر، شاکونتالا، ماشین صورتی، بچه گربه، سلمانی، کما، عمو، عمه خانم، تعارف، چطور؟، گزارش، وان خالی، مارمولک موفق، زشت، کنگر.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

خانم طلایی گفت: «وای!...لطفا نگید... من طاقت شنیدنش رو ندارم!... توی فیلم ها وقتی می خوان برن به یه جاهایی سر بزنن، یعنی ممکنه طرف مرده باشه!»

_البته زیادم پرت نمی‌گی خانوم... ممکنه یه مُرده، قبل از مرگ از توالت استفاده کرده باشه!

بحث سر این موضوع بالا گرفت. اما من جلسه را ساکت کردم و از آقای پولدار خواستم نظرش را بگوید.

آقای پولدار گفت: «من اگه آلزایمر داشته باشم می‌رم از همسایه‌ها دو تا تخم مرغ مجانی قرض می‌گیرم!»

_ چرا؟

_چون نیم ساعت قبلش هم قرض گرفتم ولی به علت آلزایمر یادم رفته!

ننه گفت: «شما اگه آلزایمر هم بگیرین، یادتون نمی ره که تخم مرغ مفتی چه قدر خوشمزه س!»

شاپور خوب فکرهایش را کرد و گفت: «اگه من آلزایمر داشته باشم، می رم در خونه همون دختری که الان زنمه!»

_ خب ننه جان... با حرفایی که اینا زده ن که نمی شه بابابزرگ رو پیدا کرد. تو اگه آلزایمر داشته باشی، چی کار می کنی؟

_ اگه من آلزایمر داشته باشم به خودم می گم: زن حسابی تو چرا دویست و پنجاه کیلو وزنته!؟... چرا بوی وانت بار حمل مرغ می دی!؟

این کتاب با ۱۳۲ صفحه، شمارگان هزار و ۶۰۰ نسخه و قیمت ۱۴۰ هزار ریال منتشر شده است.