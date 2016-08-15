به گزارش خبرنگار مهر، حبیب معصومی ظهر دوشنبه در مراسم توزیع آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ بین پایگاه‌های پیش‌بیمارستانی همدان گفت: تا پایان سال ۹۲ حدود ۶۰ دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ در بخش پیش بیمارستانی استان همدان وجود داشت.

وی با بیان اینکه در سال‌های ۹۳ و ۹۴ نیز ۲۲ دستگاه تویوتا بین واحدهای محیطی اورژانس همدان توزیع شد، گفت: در خردادماه امسال ۹ دستگاه بنز اسپرینتر ۳۱۵ بین واحدها توزیع و اکنون نیز ۱۱ دستگاه بنز اسپرینتر جدید در اختیار واحدهای محیطی اورژانس ۱۱۵ استان همدان قرار می‌گیرد.

معصومی ارزش ریالی ۱۱ دستگاه آمبولانس بنز اسپرینتر ۳۱۵ با تجهیزات کامل را ۵۰ میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: تاکنون ۱۴ دستگاه از آمبولانس‌های مازاد اورژانس ۱۱۵ در اختیار بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این آمبولانس‌ها استاندارد ۲۰۱۶ آلمان است و بین ۷ شهرستان استان همدان توزیع می‌شود، گفت: از ۹ شهرستان استان همدان دو شهرستان سهمیه خود را از آمبولانس‌ها دریافت کرده‌اند.

معصومی با بیان اینکه ۴ ساختمان جدید اورژانس پیش بیمارستانی در هفته دولت افتتاح می‌شود، گفت: پایگاه حسن قشلاق در محور همدان ـ غار علیصدر و پایگاه علوی ملایر محور جوکار ـ اصفهان نیز در هفته دولت افتتاح می‌شود.