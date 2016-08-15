۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

رئیس پلیس راه البرز خبر داد:

ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه کرج

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز از ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه تهران- کرج و کرج- قزوین خبر داد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در لاین شمالی آزادراه تهران- کرج - قزوین نیمه سنگین است.

وی افزود: این ترافیک از محدوده شهرک خاتم آغاز شده و تا محدوده پل مهرویلا ادامه دارد.

رئیس پلیس راه استان البرز وضعیت عبور و مرور در جاده چالوس را نیز عادی و روان گزارش کرد.

سرهنگ اکبری در پایان از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.

