ترافیک نیمه سنگین در لاین شمالی آزادراه کرج

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: ترافیک در لاین شمالی آزادراه تهران- کرج - قزوین نیمه سنگین است.
وی افزود: این ترافیک از محدوده شهرک خاتم آغاز شده و تا محدوده پل مهرویلا ادامه دارد.
رئیس پلیس راه استان البرز وضعیت عبور و مرور در جاده چالوس را نیز عادی و روان گزارش کرد.
سرهنگ اکبری در پایان از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.
