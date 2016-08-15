۴۰ درصد از زباله های شهری قابلیت بازیافت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری ظهر دوشنبه در مراسم اجرایی شدن طرح تفکیک زباله از مبدا در فرخ شهر با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از زباله شهری و روستایی چهارمحال و بختیاری قابلیت بازیافت دارد، اظهار داشت: باید از ظرفیت زباله های بازیافتی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: در بسیاری از شهرها هزینه جمع آوری زباله با فروش پسماند های جمع آوری شده بازیافتی تامین می شود.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بیش از ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های تفکیک زباله در شهرها و روستاهای استان اختصاص پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: باید از هدر رفت زباله های بازیافتی جلوگیری کرد چرا که این پسماند ها سرمایه ملی هستند.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری یادآور شد: فرخ شهر یکی از شهرهای پر جمعیت استان است که ضرورت دارد در راستای موفق شدن طرح تفکیک زباله از مبدا تلاش کرد.