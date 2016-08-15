۷۲۵تن زباله شهری و روستایی در چهارمحال و بختیاری تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی ظهر دوشنبه در مراسم اجرایی شدن طرح تفکیک زباله در شهر فرخ شهر با اشاره به اینکه مدیریت دفع پسماند های شهری و روستایی برای حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است، عنوان کرد: مدیریت سنتی و بدون بهره گیری از روش های علمی در دفع پسماند می تواند صدمان جبران ناپذیری به محیط زیست و سلامتی انسان ها وارد سازد.

وی عنوان کرد: دفع پساند های شهری و روستایی باید اصولی انجام شود تا مشکلی در محیط زیستی ایجاد نشود.

مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بازیافت پسماند نقش مهمی در جلوگیری تخریب محیط زیست توسط پسماند ها دارد، عنوان کرد: باید تلاش شود که بازیافت پسماند در این استان مورد توجه قرار بگیرد.