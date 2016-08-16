به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن حملات عربستان به اماکن غیرنظامی در یمن آن را جنایتی آشکار علیه بشریت خواند.
وی حمله جنگندههای سعودی به بیمارستان عبس در استان حجه را بهشدت محکوم کرد و گفت: «سکوت تأسفبار مجامع بین المللی در برابر هدف قرار دادن مدارس و بیمارستانها موجب شده تا عربستان سعودی در ارتکاب جنایات ضدبشری خود روز به روز جریتر و گستاختر شود».
قاسمی افزود: «در حالی که موازین بینالمللی و حقوق بشردوستانه و فراتر از آن وجدان بشری همگان را در جنگها و منازعات به اتخاذ اقدامهای لازم برای حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی فرامیخواند، نظام تروریستپرور و جنگافروز سعودی هیچ حد و مرزی برای به خاک و خون کشیدن کودکان، زنان و بیماران مظلوم و غیرنظامیان بیدفاع نمیشناسد».
وی ادامه داد: «این رفتار، نتیجه سکوت کرکننده و پنهانکاری جنایتهای این رژیم توسط مجامع و مراجع بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد است».
سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر تأکید کرد: «کاملاً آشکار است که اقدام نمایندگان مردم یمن برای از سرگیری فعالیت پارلمان و ساختارهای دموکراتیک و قانونی موجب عصبانیت روزافزون عربستان شده است لذا رژیم کودککش حاکم بر عربستان با حملات گسترده و بیامان خود به بیمارستانها و مدارس درصدد انتقامجویی از مردم بیگناه و بیپناه یمن است».
جتهای سعودی روز دوشنبه بیمارستان عبس در استان حجه یمن را هدف قرار دادند.
