وزارت ورزش باید نظارت جدی بر برخی فدراسیون ها داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی‌پور ضمن انتقاد از عدم برنامه ریزی مناسب برخی فدراسیون‌های ورزشی مانند دو و میدانی، تیراندازی و ... به منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای آماده‌سازی ورزشکاران اعزامی به مسابقات المپیک ریو ۲۰۱۶، گفت: وقتی زیرساخت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف فراهم نباشد، شاهد عدم دستیابی به موفقیت و کسب مدال در عرصه های مختلف خواهیم بود.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رییس فدراسیون‌ها باید در مدت چهار سال شرایط رفاهی و امکانات خوبی برای آماده‌سازی ورزشکاران فراهم کنند تا بتوانند نتایج خوبی در میادین بین المللی مانند مسابقات المپیک بدست بیاورند، اظهار کرد: وقتی رییس یک فدراسیون نمی‌تواند وسایل مورد نیاز و امکانات حداقلی برای تمرین ورزشکاران را فراهم کند، برای چه یک پست مهم را اشغال کرده است؟

وی با بیان اینکه نمی‌توان از نقش وزارت ورزش و جوانان نیز در عدم دستیابی به موفقیت در برخی از رشته‌ها صرف نظر کرد، ادامه داد: اعتبارات ورزشی به صورت هماهنگ و متوازن در بین رشته‌های ورزشی توزیع نمی‌شود و این مهم بر روند کار ورزشکاران تاثیر می‌گذارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه نباید بخش اعظم بودجه‌ ورزش را به فدراسیون‌هایی مانند فوتبال اختصاص دهیم، تصریح کرد: متاسفانه با افزایش هزینه‌ها، تعدد سفرهای خارجی و غیره اعتبار مناسبی به سایر بخش‌ها اختصاص نمی‌یابد.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان باید نظارت جدی بر روند کاری فدراسیون‌ها داشته باشد در گفتگو با خانه ملت اظهار کرد: حضور در میادین بین المللی مانند المپیک برای همه کشورها مهم بوده لذا از هیچ تلاشی برای کسب مدال دریغ نمی‌کنند از این رو مسئولان ورزشی کشورمان نیز باید با تلاش، برنامه ریزی صحیح، تعیین اهداف میان مدت و بلند مدت موجب رسیدن ورزشکاران به جایگاه واقعی‌شان شوند.