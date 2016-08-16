به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این تفاهم نامه که به امضای سیداحمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران و سانیا صدیقیان نماینده ایکوفوم رسید دو طرف بصورت مشترک مقالات همایش را منتشر خواهند کرد دو طرف همچنین نسبت به انتشارات مشترک خود از حق طبع و نشر مساوی برخوردارخواهند بود.

بر اساس این تفاهم نامه دوطرف توافق کردند تا نشست‌های مشترکی برای یافتن سازوکار برگزاری همایش درزمان تعیین شده تشکیل دهند این تفاهم نامه که از تاریخ امضا لازم الاجرا است تادی ماه سال ۱۳۹۷ اعتبار خواهد داشت.

سید احمد محیط طباطبایی رییس کمیته ملی موزه‌های ایران (ایکوم) در حاشیه امضاء این تفاهم نامه گفت: پس از رایزنی‌های صورت گرفته در کنفرانس ایکوم امسال و پس از آن در نهایت هیأت اجرایی ایکوفوم وریاست آن با برگزاری کنفرانس عمومی ایکوفوم در سال ۱۳۹۷در تهران موافقت کردند .

او با اشاره به اینکه ایکوفوم بخش موزه شناسی ایکوم و قسمت فکری و تئوریک این کمیته جهانی است تصریح کرد: این بخش بیشترین عضو فعال را در بین سایر بخش‌های ایکوم داشته و در بین آنها از نظر کمی و کیفی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

طباطبایی، برگزاری این کنفرانس را بهانه برای جلب توجه به موضوع موزه داری و وضعیت موزه ها دانست که باعث برانگیخته شدن ذوق و شوق فعالیت در جامعه موزه داران می‌شود.

رییس ایکوم بااشاره به شرکت تمامی کشورهای عضو ایکوم در این همایش اعلام کرد که این همایش ۵روزه با برگزاری ۷ کارگاه موزه ای همراه است . موزه های ایران اعم از دولتی، خصوصی، عمومی، شی محور، کاخ موزه و... در این کارگاه شرکت خواهند کرد .

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد لیست قرمز اشیا تاریخی فرهنگی ایران نیز تا زمان برگزاری همایش تهیه و در اجلاس ایکوفوم مورد تأیید و موافقت قرار گیرد .

او در ادامه با اشاره به مفهوم لیست قرمز اشیا فرهنگی گفت: یکی از تفاوت های لیست قرمز با لیست اشیاءسرقتی این است که وقتی اشیایی در لیست قرمز قرار می گیرند ایکوم مکلف به حمایت و حفظ هویت آن نیز می شود. به عنوان نمونه اگر شی از جیرفت درموزه ای با نام عربستان به نمایش در آمده است ایکوم آن موزه را مکلف می کند که هویت اصلی شی را ذکر کند یعنی با قرار گرفتن اشیا در لیست قرمز هویت آنها نیز علاوه بر استرداد شی پیگیری می شود .

او با اشاره به برخورداری ۱۵کشور دنیا از لیست قرمز افزود: برخی از کشورها مانند انگلیس احتیاج به لیست قرمز ندارند و کشورهایی مانند ایران، مصر، چین، یونان، امریکای لاتین و... که دارای تمدن قدیمی و به نوعی صادر کننده اشیا تاریخی اند به لیست قرمز نیاز دارند.