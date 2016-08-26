مهدی فرجی از مدیران سابق شبکه یک سیما در دوره عزت الله ضرغامی رییس اسبق سازمان صداوسیما درباره بازگشت برخی از مدیران آن دوره در زمانه کنونی به خبرنگار مهر گفت: به نظر من در دوره ای که به دوره آقای ضرغامی منصوب است اتفاقات خوب و تحولات مثبتی در سازمان صداوسیما صورت گرفت و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان آن دوره زمان طلایی سازمان صداوسیما بود.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیرانی که اکنون به شبکه ها و بخش های مختلف سازمان بازمی گردند و مشغول به کار می شوند مدیرانی هستند که در آن دوره به پختگی رسیدند و اقدامات و فعالیت های خوبی از آنها دیده شد. این مدیران تجربیات موفقی داشتند و سن ۵۰ سالگی به بعد برای مدیران اوج پختگی آنهاست و اینکه بعضی از مدیران در حال بازگشت هستند نشان از این دارد که آن دوره موفق بوده است. تلاش بر این است که از تجربیات آن دوران همچنان استفاده شود و مسیر پیش رو طی شود.

فرجی درباره بازگشت این مدیران و اینکه صداوسیما در عین حال پیشرفت هم داشته باشد، اظهار کرد: اینطور نخواهد بود که صداوسیما به یک دهه قبل بازگردد چراکه سال اولی که این افراد دوره مدیریت خود را می گذراندند با سال پایانی حضورشان متفاوت بوده است. آنها اقدامات رو به جلویی داشته اند و پله های رشد و توسعه و ترقی طی شده بود. طبیعی است که بنا نیست به ان دهه بازگردند بلکه قرار است نردبامی ساخته شود که سازمان حرکت رو به رشدی داشته باشد.

وی که قبل از محمد احسانی مدیر شبکه یک سیما بوده است، درباره سریال هایی که این شب ها از تلویزیون پخش می شود، گفت: من این شب ها دو سریال «پریا» در شبکه سه و «چرخ فلک» در شبکه یک را می بینم و با عوامل هر دو این سریال ها تماس گرفتم و تشکر کردم چون این کارها در مدت اخیر جزو آثار خوبی هستند که پخش می شوند.