به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشن ایثار همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن پیش از ظهر امروز سهشنبه ۲۶ مرداد با حضور وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سالن سینمایی وزارت ارشاد برگزار شد.
علی جنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این برنامه گفت: برخی واژهها در زبان فارسی چنان گستره ژرفی دارند که انسان را ناخودآگاه به سمت خود میکشانند این واژهها دربردارنده مفاهیم مقدسند، ایثار یکی از همین واژههای ژرفناک است که همه معنای آن با فطرت خداجوی انسان تطابق دارد. واژه ایثار برای مسلمان به ویژه شیعیان معنایی ژرفناکتر و نیکوتر دارد و برای ما ایرانیان که شاهد هشت سال ایثارگری مجاهدان فی سبیل الله بودهایم معنای دیگری دارد.
وی افزود: آنچه مردم ایران در ۴ دهه گذشته بسیار دیده و شنیدهاند از بذل خانه و کاشانه گرفته تا نثار سالهای عزیز عمرشان در اسارت؛ از شهادت اعضای خانواده تا از دست دادن اعضای بدن خود همه و همه مصداقهای بیشمار ایثارند که امروز به صورت یک فرهنگ درآمده که در چارچوب زمان و مکان اسیر نیست. روزهایی را به یاد آوریم که رزمندگان از زن و فرزندشان خداحافظی میکردند و در حالی که کولهپشتیهایشان پر از خوشههای اشک و مهربانی بود، پا به عرصه نبرد میگذاشتند. آنها به راهی میرفتند که انتهایش بوسه به آسمان بود؛ راهی که یا به شهادت ختم میشد یا جانبازی یا اسارت در چنگال دژخیمان.
وزیر ارشاد در ادامه گفت: همه میدانستند راه را بر عاشق نمیتوان بست یا با تودهای ابر بیمقدار جلوی خورشید را گرفت آزادگان آمدند هر چند کمی شکسته و نحیف و با دلی پیر اما سرشار از ایمان. هر چند بخشی از گوهر عزیز عمرشان را از دست دادند اما طبق بیانات مقام معظم رهبری، سازندگی زندان و اسارت ویژه است و نمیشود جای دیگری پیدایش کرد، جسم آنان در بند بود اما روح شان تسخیر نشد و قلب شان همواره به یاد آسمان وطن می تپید.
جنتی در بخشی ازسخنانش گفت: بر حاملان ایثار و شهادت است که ضمن این فرهنگ برای نشر و تبلیغش تلاش کنند. نظام هم باید تلاش کند فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان کلید راه آینده محفوظ نگه دارد. آنچه در دفاع مقدس به ثمر نشست مصداق آیه سوره انفال بود که میگوید اگر ۲۰ نفر از شما استقامت کند بر ۲۰۰ نفر دشمن و اگر ۱۰۰ نفرتان استقامت کند بر هزار نفرشان غلبه خواهید کرد.
وی ادامه داد: اگر روحیه انقلابی و ایثار را فراموش کنیم قطعا دشمنان بر ما غلبه خواهند کرد. ریاست طلبی، ثروت طلبی، دور شدن از ارزشهای اخلاقی و... همه و همه ما را از خدا دور خواهد کرد ما در سالهای جنگ به موفقیت رسیدیم چون با دست خالی ولی با ایثار به جنگ دشمن رفتیم اما اگر این ارزشها را فراموش کنیم و به اشرافیت، مصرف گرایی و دور شدن از ارزش های اخلاقی رو بیاوریم در این صحنه از هر دشمنی شکست میخوریم.
جنتی در پایان سخنانش گفت: وزارت ارشاد مفتخر است که از چاپ هزاران کتاب و تولید فیلمهای سینمایی و آثار نمایشی درباره ایثار و مقاومت حمایت کرده است. ما باید این فرهنگ را برای نسل جوانی که آن روزها را ندیده، زنده نگه داریم. اشعار حماسی هم در این زمینه نقش ویژهای دارند و یاد سلحشوران میادین جنگ را گرامی میدارند. همچنین مفتخریم در جمع کارکنان وزارت ارشاد جمع کثیری از جانبازان و رزمندگان جنگ حضور دارند.
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