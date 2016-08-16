نوای موسیقی لری در بوستان «گفتگوی» تهران پیچید

فرید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به برنامه های حاشیه ای و جنبی نمایشگاه هفته فرهنگی، اقتصادی لرستان که از دیروز در محل پارک گفتگوی تهران آغاز شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: عصر دوشنبه هفته فرهنگی، اقتصادی لرستان با افتتاحیه همایش فرهنگی، اجتماعی با حضور وزیر کشور، وزیر ارشاد، مسئولان استانی و ... آغاز شد که با برنامه های جنبی متعدد همراه بود.

وی به اجرای برنامه های مفصل فرهنگی از جمله اجرای موسیقی زنده در شب اول نمایشگاه هفته فرهنگی لرستان اشاره کرد و گفت: شب گذشته و در قالب برنامه «شب های فرهنگی لرستان» گروه موسیقی «کمان آوا» به سرپرستی استاد «علی اکبر شکارچی» به اجرای موسیقی پرداخت همچنین موسیقی آئینی توسط «احسان عبدی پور» اجرا شد که در این برنامه ها شخصیت های فرهنگی و هنری استان حضور داشتند.

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: همچنین شب گذشته برنامه «شب های فرهنگی لرستان» با اجرای گروه موسیقی «فرج علیپور» و «داریوش نظری» و نقالی استاد سعیدی ادامه پیدا کرد.

رحمتی با اشاره به اینکه برنامه های «شب های فرهنگی لرستان» هر شب از ساعت ۲۱ آغاز می شود، عنوان کرد: امشب نیز این برنامه با اجرای موسیقی گروه «زاگرس» به سرپرستی «امین عباسیان» در استیج فضای باز بوستان گفتگوی تهران آغاز می شود که در این برنامه «ایرج رحمانپور» و «سیف الدین آشتیانی» به خوانندگی خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: از دیگر برنامه های امشب «شب های فرهنگی لرستان» اجرای موسیقی گروه های آئینی خواهد بود.

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به برنامه های ۲۷ مرداد «شب های فرهنگی لرستان» اشاره کرد و بیان داست: در این شب گروه موسیقی «فلک الافلاک» به سرپرستی فرشاد سیفی و خوانندگی «بردیا مهرآرا»، «مراد بداق» و «سیروس رضایی» اجرای برنامه خواهد داشت.

رحمتی تصریح کرد: در شب آخر «شب های فرهنگی لرستان» گروه موسیقی «راهو» به سرپرستی «احسان عبدی پور» همچنین گروه موسیقی «جوان» برنامه های خود را اجرا خواهند کرد