تیم بانوان ایران قهرمان مسابقات کاراته جام SKI آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها به مدت پنج روز در دو بخش مردان و زنان و با حضور پنج تیم آسیایی و تیم کانادا به عنوان میهمان در بخش مردان و چهار تیم آسیایی در بخش زنان برگزار و ظهر سه شنبه با مشخص شدن قهرمانان بخش بانوان به کار خود پایان داد.

دبیر هیئت کاراته استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور بیش از هزار کاراته کار و عوامل اجرایی در این رقابت ها تاکید کرد که از این مجموع بیش از ۴۵۰ ورزشکار مرد و بالغ بر ۵۵۰ ورزشکار زن بودند.

ایرج عطایی با اشاره به برگزاری رقابت های مردان طی سه روز اول این رقابت ها و با حضور کاراته کاران شش کشور ایران، پاکستان، افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان و نیز کاراته کاران کشور کانادا به عنوان میهمان تاکید کرد که در این بخش ۲۳ تیم از ۲۱ استان کشور نیز حضور داشتند.

وی با بیان اینکه این رقابت ها در چهار رده سنی در هر دو بخش مردان و زنان برگزار شد، تصریح کرد: در نهایت تیم استان اردبیل که دو تیم را روانه میدان کرده بود، در بخش مردان به مقام قهرمانی دست یافت.

دبیر هیئت کاراته استان همچنین با اشاره به بازی های بخش بانوان بیان داشت: در این بخش کاراته کاران چهار کشور ایران، افغانستان، عراق و جمهوری آذربایجان حضور داشتد که در نهایت تیم ایران اول شد.

وی با بیان اینکه این رقابت ها نیز در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، عنوان کرد: در بخش بانوان هم همانند بخش مردان ۲۳ تیم داخلی از استان های کشور حضور یافته بودند.

عطایی با اشاره به عناوین قهرمانی تیم های داخلی متذکر شد: در بخش داخلی تیم های موسسه مالی اعتباری نور تهران و شهرداری سمنان اول و دوم شدند و تیم های مس کرمان و اردبیل مشترکا به مقام ومی دست یافتند.

وی با اشاره به اهدا کاپ اخلاق این دوره از رقابت ها به استان گیلان تاکید کرد که این مسابقات در دو بخش کومیته و کاتا اجرا و به نفرات برتر هر وزن پلاک طلا تعلق گرفت.