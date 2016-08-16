به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از راشاتودی، موسسه تحقیقاتی سیاست خاورمیانه دولت آمریکا را در کمک به اسرائیل به نقض قانون اساسی ایالات متحده متهم کرده است.

بر اساس شکایت مطرح شده چگونه ممکن است آمریکا به اسرائیل که معاهده NPT را امضا نکرده در امور هسته ای و نظامی کمک کند.

در بخشی از شکالیت نامه این موسسه تحقیقاتی از دولت آمریکا آمده است: این اقدام قضایی علیه سیاست خارجی نیست بلکه برای اجرای قانون است؛ قدرت و اختیارات ریاست جمهوری، ساختاری که موجب محدود شدن قانون اساسی می شود، و حق مردم برای اطلاع از عملکرد دولت و اطلاع آنها از دادخواست هایی که علیه دولت مطرح می شوند است.

این دادخواست در دادگاه فدرال واشنگتن ثبت شده اما هنوز مشخص نیست که روند رسیدگی به آن به چه صورت خواهد بود.

واشنگتن از زمان ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش و بر مبنای قراردادی از سال ۲۰۰۷ سالانه ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به رژیم اسرائیل کمک می‌کند. تل آویو سال گذشته درخواست بسته کمکی پنج میلیارد دلار در سال را مطرح کرده بود اما بعدتر مقامات این رژیم توقع خود را کاهش داده و رقم پیشنهادی خود را ۴.۵ میلیارد دلار اعلام کردند؛ با وجود این، پیشنهاد مقام‌های امریکایی رقمی در حدود ۳.۷ میلیارد دلار است.

واشنگتن و تل آویو در ماه‌های اخیر برای تمدید قراردادی که در سال ۲۰۱۸ منقضی می‌شود مذاکراتی فشرده برگزار کردند تا قرارداد ۱۰ ساله دیگری را به امضا برسانند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در پی آن است که تا پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری اوباما، این قرارداد را نهایی کند. چرا که نگران است جانشین وی در این خصوص موضعی متفاوت با اوباما اتخاذ کند.

بنا بر گزارشی که کنگره امریکا ارائه کرده است کمک‌های نظامی واشنگتن به اسرائیل از سال ۱۹۶۲ تا کنون به بیش از ۱۲۴ میلیارد دلار رسیده است.

مجموع بودجه نظامی رژیم صهیونیستی بدون احتساب کمک‌های امریکا ۱۶ میلیارد دلار است.