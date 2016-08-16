صادرات نفت ایران به کره جنوبی ۴ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه گذشته میلادی یعنی جولای در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل از آن تقریبا رشد ۴ برابری نشان می دهد و نسبت به ماه قبل از آن، ۵.۹ درصد افزایش یافته است.

در همین حال صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه جولای به ۱.۱۰ میلیون تن رسید که به طور میانگین ۲۶۰ هزار و ۹۱۰ بشکه در روز بوده این در حالی است که این رقم برای مدت زمان مشابه سال قبل از آن ۲۸۶ هزار و ۳۷۴ تن گزارش شده که حاکی از رشد ۲۸۵ درصدی است.

همچنین کره جنوبی به عنوان پنجمین وارد کننده بزرگ نفت خام در جهان، ۷.۲۲ میلیون تن نفت خام از کشورهای خاورمیانه از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه گذشته وارد کرده که به طور میانگین ۲۴۸ هزار و ۶۱۶ بشکه در روز می شود و این رقم برای مدت زمان مشابه سال قبل ۳.۲۳ میلیون تن است.

بر همین اساس ممکن است فروش نفت ایران به دلیل کاهش قیمت برای مشتریان آسیایی خود در ماه اوت از رشد بهتری هم برخوردار باشد.

هیوندای اویل بانک، کوچکترین پالایشگاه کره از نظر ظرفیت، اولین محموله میعانات خود را به ظرفیت ۱.۱ میلیون بشکه از ایران برای بارگیری در ماه های ژوئن و اوت خریداری کرده است.

کره جنوبی به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا به طور کلی در ماه گذشته میلادی ۱۲.۰۶ میلیون تن یا روزانه ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه واردات نفت داشته است.