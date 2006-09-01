ناهماهنگي ملي پوشان اصلي ترين دغدغه كادر فني/ مبعلي به بازي با كره نمي رسد

به گزارش خبرنگار مهر ، تيم ملي فوتبال كشورمان درحالي روز سه شنبه تهران را به مقصد كره جنوبي ترك كرد كه برخي بازيكنان دعوت شده هنوز به اردوي تيم ملي ملحق نشده بودند. دراين بين برخي لژيونرها صبح روز پنجشنبه به اردوي تيم ملي در سئول پيوستند و تا به حال تنها دو جلسه را در كنار ساير بازيكنان به تمرين پرداخته اند.

كادر فني تيم ملي در چهار جلسه تمريني گذشته تلاش كرده است مشكل ناهماهنگي ملي پوشان را از بين ببرند اما هنوز به خواسته خود نرسيده است. اين ناهماهنگي در بين بازيكنان داخلي و لژيونرها بيشتر به چشم مي خورد.

بنا بر اعلام كادر پزشكي تيم ملي ايمان مبعلي هافبك مياني تيم ملي فوتبال كشورمان تنها بازيكني است كه به دليل مصدوميت به بازي فردا برابر كره جنوبي نخواهد رسيد.