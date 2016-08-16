بخش زیادی از مشکلات دانش آموزان ریشه در فضای مجازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر احمدی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر آموزش و پرورش شهرستان گناوه که در محل این مدیریت برگزار شد اظهار داشت: استفاده صحیح از فضای مجازی می تواند سرعت دسترسی به اطلاعات را به شکل چشم گیری افزایش دهد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: دامنه اطلاعات مورد دسترسی هم نامحدود است و این ویژگی ها کمک شایانی به پیشرفت علمی و اجتماعی جوامع مختلف کرده است.

احمدی با بیان برخی چالش های فضای مجازی برای دانش آموزان و خانواده ها بیان کرد: همین نامحدود بودن اطلاعات، دسترسی آسان و ناامن بودن فضای مجازی سبب شده است که محیط آن به شدت خطرناک باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در صورت آشنا نبودن به مشکلات و ترفند های آن آسیب های جدی به دانش آموزان و خانواده ها می رسد.

احمدی با اشاره به مدت زمان استفاده از اینترنت و فضای مجازی در بین دانش آموزان ادامه داد: بسیاری از افراد خصوصا دانش آموزان نه برحسب نیاز خود که برحسب جاذبه های موجود در فضای مجازی، برای استفاده از آن وقت می گذارند.

وی خاطرنشان ساخت: متاسفانه برای برخی از دانش آموزان فضای مجازی جامعه واقعی زندگی تلقی می شود و آنها را از فعالیت های اجتماعی و علمی دور نگه می دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه اضافه کرد: فضای مجازی به همان میزان که مفید است، می تواند زیان‌بار و خطرناک باشد و لازم است که علاوه بر نظارت خانواده ها، فرهنگ سازی گسترده و مفید نیز از طریق رسانه ها و مراجع فرهنگی صورت گیرد.

وی در توضیح تلاش آموزش و پرورش برای هدایت دانش آموزان و آشنا کرن آنها با فضای مجازی افزود: مشاوران و مربیان پرورشی دائما با دانش آموزان در ارتباطند ولی این کافی نیست و همه جامعه باید تلاش کنند.

احمدی تاکید کرد: به گواهی مشاوران مدارس بخش زیادی از مشکلات دانش آموزان ریشه در فضای مجازی و استفاده غیر اصولی از آن دارد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: این موضوع نه فقط در گناوه بلکه در کل کشور وجود دارد و باید با فرهنگ سازی از آسیب های فضای مجازی به جامعه جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست راهکارها و چالش های استفاده از فضای مجازی برای دانش آموزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.