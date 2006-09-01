نتايج آزمون دانشنامه فوق تخصصي 14 شهريور اعلام مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، دكتر "عين اللهي" روز گذشته در جمع خبرنگاران در حاشيه برگزاري آزمون هاي گواهينامه و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي افزود: در آزمون دانشنامه تخصصي و گواهينامه سال جاري يك هزار و 800 نفر شركت كرده اند كه از اين تعداد 200 نفر با توجه به قبولي در آزمون هاي كتبي سال هاي گذشته تنها در آزمون شفاهي شركت مي كنند. در آزمون دانشنامه فوق تخصصي نيز 160 نفر شركت كرده اند. اين افراد در 24 رشته تخصصي و 21 رشته فوق تخصصي شركت داشته اند.

وي افزود: نتايج آزمون كتبي دانشنامه فوق تخصصي صبح روز جمعه 10 شهريور و نتايج كتبي آزمون تخصصي صبح روز شنبه 11 شهريور اعلام مي شود. پس از اعلام نتايج آزمون كتبي، آزمون هاي شفاهي طبق جدول زمان بندي در سه دانشگاه علوم پزشكي تهران، ايران و شهيد بهشتي برگزار مي شود.

دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي گفت: نتايج نهايي روز سه شنبه 14 شهريور اعلام مي شود و همزمان به نفرات برتر جوايزي از سوي وزير بهداشت اهدا مي شود.